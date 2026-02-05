Димо Дренчев: 19 април не са „бързи избори“, но това ще бъде датата на вота

Датата 19 април не може да се определи като провеждане на бързи избори, но към момента именно тогава се очаква да се състои вотът, заяви депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев в ефира на БНТ.
Божидар Божанов: 19 април е разумна дата за избори – Евроком
Според него трябва възможно най-скоро да бъде назначено служебно правителство, за да може да бъде определена дата за изборите и страната да излезе от политическата ситуация.
По думите му сегашното правителство в оставка не работи в интерес на българските граждани.
Дренчев коментира и промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на изборните секции в чужбина. Той посочи, че предложението се внася от партията последователно в няколко парламента.
По повод евентуално участие на Румен Радев в предстоящите избори депутатът заяви, че между позициите на двете формации има сходства, но и сериозни различия.
„Възраждане“ за предложението на ГЕРБ: Няма време за екзотики – Евроком
Той подчерта и разликата в идеологическите посоки.