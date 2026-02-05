НА ЖИВО
          Димо Дренчев: 19 април не са „бързи избори“, но това ще бъде датата на вота

          От „Възраждане“ настояват за по-бързо назначаване на служебно правителство и критикуват втория кръг консултации

          5 февруари 2026 | 08:58 170
          Снимка: БГНЕС
          Датата 19 април не може да се определи като провеждане на бързи избори, но към момента именно тогава се очаква да се състои вотът, заяви депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев в ефира на БНТ.

          „Датата 19 април не отговаря на понятието бързи избори. 19 април вече не е бързо. Бързо ще бъде 29 март. Но към момента това е датата, на която ще се проведат изборите.“

          Божидар Божанов: 19 април е разумна дата за избори – Евроком

          Според него трябва възможно най-скоро да бъде назначено служебно правителство, за да може да бъде определена дата за изборите и страната да излезе от политическата ситуация.

          „Вторият кръг консултации е излишен и забавя излизането от политическата криза. В момента се дава време на Румен Радев да събере хора за партията си.“

          По думите му сегашното правителство в оставка не работи в интерес на българските граждани.

          Дренчев коментира и промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на изборните секции в чужбина. Той посочи, че предложението се внася от партията последователно в няколко парламента.

          „Ние го предлагаме това нещо в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. Ние винаги сме казвали, че намесата на Турция трябва да бъде ограничена. Ще има проблем в две държави. Едната страна е САЩ, където проблемът не е толкова голям, защото гласуват малко хора. Проблем ще има във Великобритания – там хората ще трябва да чакат на опашки.“

          По повод евентуално участие на Румен Радев в предстоящите избори депутатът заяви, че между позициите на двете формации има сходства, но и сериозни различия.

          „Възраждане“ за предложението на ГЕРБ: Няма време за екзотики – Евроком

          „Позициите, които проектът на Радев използва, са буквално копирани от нашата програма.“

          Той подчерта и разликата в идеологическите посоки.

          „Той е позициониран много по-евроатлантически, докато „Възраждане“ стои за принципите на суверенните държави.“

