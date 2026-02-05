Депутатът от парламентарната група на „Възраждане“ Димо Дренчев направи шокиращи твърдения във връзка с разследването на тройното убийство в района на хижа „Петрохан“. В ефира на БНТ народният представител заяви, че жертвите са били част от организирана структура с характеристиките на секта и педофилска мрежа.

Според думите на Дренчев, групата е функционирала като затворено общество.

„Те са секта, някакъв вид религиозен култ“, категоричен бе депутатът в сутрешния блок на националната телевизия. Той разкри, че разполага с информация за дейността на тези хора от години, като данните му сочат към религиозен култ с елементи на сексуална педофилия, който е оперирал в бившата хижа.

Дренчев призна, че до момента не е подавал официални сигнали в прокуратурата или МВР, тъй като не е бил напълно сигурен в достоверността на своята теза. Сега обаче е предал имената на замесените лица на разследващите органи.

Народният представител направи паралел с дейността на групата извън пределите на България, посочвайки конкретна схема за вербуване на младежи.

„Знам за тази секта още от предишното десетилетие, познавам родителите на деца, които, преди да заминат за Мексико, имаха такава къща в Испания и убеждаваха тийнейджъри да останат да живеят при тях“, обясни Дренчев.

По думите му, въпросните деца са заминали с мъжете първоначално за Испания, а впоследствие за Мексико, като така и не са се завърнали. Схемата за привличане на нови членове е включвала демонстриране на изключително висок стандарт на живот. Организаторите са живеели луксозно на брега на морето – водели са „долче вита“, с което са изкушавали младежите да се присъединят към тях.

„Убеден съм, че става въпрос за педофилска мрежа“, допълни депутатът от „Възраждане“.

В своето изказване Дренчев отправи и директен въпрос към кмета на София Васил Терзиев, призовавайки го да отговори дали е гостувал в хижа „Петрохан“. Народният представител направи и мрачно сравнение на мащабите на случая.

Според него, разплитането на тройното убийство и дейността в бившата хижа прилича на скандала с досиетата на сексуалния престъпник Джефри Епстийн в САЩ.