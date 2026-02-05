НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Димо Дренчев: Убитите на Петрохан са били секта, действала и в Испания

          5 февруари 2026 | 21:52 940
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Депутатът от парламентарната група на „Възраждане“ Димо Дренчев направи шокиращи твърдения във връзка с разследването на тройното убийство в района на хижа „Петрохан“. В ефира на БНТ народният представител заяви, че жертвите са били част от организирана структура с характеристиките на секта и педофилска мрежа.

          - Реклама -
            
            

          Според думите на Дренчев, групата е функционирала като затворено общество.

          „Те са секта, някакъв вид религиозен култ“, категоричен бе депутатът в сутрешния блок на националната телевизия. Той разкри, че разполага с информация за дейността на тези хора от години, като данните му сочат към религиозен култ с елементи на сексуална педофилия, който е оперирал в бившата хижа.

          Дренчев призна, че до момента не е подавал официални сигнали в прокуратурата или МВР, тъй като не е бил напълно сигурен в достоверността на своята теза. Сега обаче е предал имената на замесените лица на разследващите органи.

          Народният представител направи паралел с дейността на групата извън пределите на България, посочвайки конкретна схема за вербуване на младежи.

          „Знам за тази секта още от предишното десетилетие, познавам родителите на деца, които, преди да заминат за Мексико, имаха такава къща в Испания и убеждаваха тийнейджъри да останат да живеят при тях“, обясни Дренчев.

          По думите му, въпросните деца са заминали с мъжете първоначално за Испания, а впоследствие за Мексико, като така и не са се завърнали. Схемата за привличане на нови членове е включвала демонстриране на изключително висок стандарт на живот. Организаторите са живеели луксозно на брега на морето – водели са „долче вита“, с което са изкушавали младежите да се присъединят към тях.

          „Убеден съм, че става въпрос за педофилска мрежа“, допълни депутатът от „Възраждане“.

          В своето изказване Дренчев отправи и директен въпрос към кмета на София Васил Терзиев, призовавайки го да отговори дали е гостувал в хижа „Петрохан“. Народният представител направи и мрачно сравнение на мащабите на случая.

          Според него, разплитането на тройното убийство и дейността в бившата хижа прилича на скандала с досиетата на сексуалния престъпник Джефри Епстийн в САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: Икономически връзки и паравоенни структури зад политическата сцена

          Екип Евроком -
          Хронологията на събитията връща лентата към началото на 2022 г., когато е създадено въпросното НПО.
          Крими

          Иван Христанов за убийствата в Петрохан: Версията за дървената мафия е фантастика, следите водят към професионална екзекуция

          Владимир Висоцки -
          В своя пост, той категорично отхвърля спекулациите, че държавните служители не са оказали подкрепа на групата поради страх от политически фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски, и хвърля светлина върху съмнителни административни процеси от близкото минало
          Политика

          Рая Назарян и Матиас Корман: България планира финализиране на членството в ОИСР през 2026 г.

          Владимир Висоцки -
          По време на разговорите Рая Назарян изтъкна, че пълноправното членство в „клуба на развитите икономики“ е водещ външнополитически приоритет, по който работят синхронизирано всички компетентни институции.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions