Дмитриев: Има положително движение в преговорите между Русия, Украйна и САЩ

В интервю за телевизионния канал „Россия 1“, дадено преди началото на втория ден от преговорите между Русия, Украйна и САЩ, Кирил Дмитриев заяви, че в разговорите се наблюдава положително развитие.

„Има добро, позитивно движение напред, въпреки разпалващите войната сили от Великобритания и Европа", коментира той.

Дмитриев посочи още, че заедно с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се води активна работа за възстановяване на руско-американските отношения в икономическата сфера.

По думите му усилията са насочени към възстановяване на диалога и сътрудничеството в области от взаимен интерес, паралелно с продължаващите дипломатически преговори.