      четвъртък, 05.02.26
          Дмитриев: Има положително движение в преговорите между Русия, Украйна и САЩ

          5 февруари 2026 | 09:51 340
          Снимка: Reuters / Maxim Shemetov
          Пламена Ганева
          В интервю за телевизионния канал „Россия 1“, дадено преди началото на втория ден от преговорите между Русия, Украйна и САЩ, Кирил Дмитриев заяви, че в разговорите се наблюдава положително развитие.

          „Има добро, позитивно движение напред, въпреки разпалващите войната сили от Великобритания и Европа“, коментира той.

          Дмитриев посочи още, че заедно с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се води активна работа за възстановяване на руско-американските отношения в икономическата сфера.

          По думите му усилията са насочени към възстановяване на диалога и сътрудничеството в области от взаимен интерес, паралелно с продължаващите дипломатически преговори.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Китай отхвърля ядрени преговори след изтичането на договора „Нов СТАРТ“

          Пола Жекова -
          Пекин настоява, че стратегическата стабилност изисква различен подход, докато САЩ и Русия остават без действащ договор за контрол над ядрените арсенали
          Политика

          Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат

          Дамяна Караджова -
          Спорът за териториите остава ключова пречка пред споразумение
          Политика

          Лавров: Действията на САЩ не съответстват на думите им за сътрудничество с Русия

          Пламена Ганева -
          Сергей Лавров заяви, че действията на САЩ се разминават с изявленията за икономическо сътрудничество с Русия, посочвайки новите санкции и енергийната политика като пример.
