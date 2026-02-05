Два клуба от Серия „А“ дойдоха за ас на Левски

Елитните италиански Комо и Торино са имали свои представители на мача за Bet.bg Суперкупата на България между Лудогорец и Левски (1:0).

Тяхната цел е била да следят изявите на левия бек на „сините“ Майкон. 25-годишният бразилец в последно време е обект на засилен интерес.

В родината му обявиха, че Коритиба, Коринтианс и Ремо искат да го привлекат в редиците си. През последните месеци на „Герена“ отказаха оферти от френския Нант и египетския Ал Ахли за бранителя. Интерес има и от испанските Бетис и Алавес.

Майкон не се представи на познатото си ниво срещу Лудогорец и направи грешка при единствения гол в мача, реализиран от Бърнард Текпетей. Представителите на италинските клубове обаче ще продължат да следят представянето на бразилеца до края на сезона.