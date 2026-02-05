Две земетресения с магнитуд 4 по Рихтер разтърсиха района на Корча

Два труса с магнитуд 4 по скалата на Рихтер са регистрирани в района на югоизточния албански град Корча, сочат данни на албанския Институт по геонауки (IGJEO).

Първото земетресение е отчетено около 21:00 ч. местно време, а второто – малко след полунощ, като и при двата случая епицентърът е в село Хочищ, на дълбочина между 14 и 15 километра.

Между двата по-силни труса са били регистрирани и по-слаби вторични земетресения.

Според информация на телевизия „Топ ченъл“, няма данни за ранени хора или материални щети след сеизмичната активност.