ЕК и Западните Балкани продължават разговорите за проблемите на шофьорите по Шенгенските граници

Представители на Европейска комисия и партньорите от Западните Балкани се договориха преговорите по проблемите на шофьорите на камиони по Шенгенските граници да продължат на техническо ниво. Решението е резултат от среща на ресорните министри от региона с представители на Европейската комисия, проведена на 3 февруари.

По думите на говорителя на Комисията Маркус Ламерт, целта на разговорите е била да се изясни функционирането на новата система за влизане и излизане, както и да се обсъдят мерки за смекчаване на потенциалните негативни последици за транспортния сектор.

„Целта на срещата беше да се осигури ясно разбиране за функционирането на системата за влизане и излизане, както и да се обсъдят мерки за смекчаване на потенциалните негативни последици“, заяви Ламерт.

Той подчерта, че Европейската комисия е наясно с притесненията на транспортните оператори от Западните Балкани, внимателно следи ситуацията и поддържа редовен контакт с партньорите от региона.

Срещата се проведе след като превозвачи от четири държави в региона започнаха на 26 януари блокади на гранични пунктове, протестирайки срещу въвеждането на Европейска система за влизане и излизане (EES) в Шенгенската зона.

EES представлява автоматизирана ИТ система, която заменя ръчното подпечатване на паспорти за граждани на държави извън ЕС, влизащи в Шенгенско пространство. Системата регистрира биометрични данни – пръстови отпечатъци и лицеви изображения, както и лични данни и дати на пътуване, с цел подобряване на граничната сигурност, откриване на лица с превишен престой и предотвратяване на злоупотреби с идентичност.

Системата беше частично въведена през октомври 2025 г., като се очаква да стане напълно оперативна през април тази година.

Европейската комисия обеща да работи по намирането на решения, но в новата визова стратегия, приета на 29 януари, липсват конкретни мерки. В документа се съдържа единствено ангажимент въпросът да бъде разглеждан и занапред.

В стратегията се посочва, че Комисията ще си сътрудничи с държавите членки за намиране на „прагматични решения“, свързани с адаптирането на удължените краткосрочни престои за определени категории граждани на трети държави, като едновременно с това бъдат гарантирани сигурността, икономическите интереси на ЕС и правната сигурност за пътуващите.

До реални промени обаче напрежението сред превозвачите от Западните Балкани остава, а резултатите от техническите разговори ще бъдат решаващи за това дали протестите по границите ще продължат.