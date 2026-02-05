НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Европа Икономика

          ЕК и Западните Балкани продължават разговорите за проблемите на шофьорите по Шенгенските граници

          5 февруари 2026 | 01:10 30
          Снимка: БГНЕС
          Представители на Европейска комисия и партньорите от Западните Балкани се договориха преговорите по проблемите на шофьорите на камиони по Шенгенските граници да продължат на техническо ниво. Решението е резултат от среща на ресорните министри от региона с представители на Европейската комисия, проведена на 3 февруари.

          По думите на говорителя на Комисията Маркус Ламерт, целта на разговорите е била да се изясни функционирането на новата система за влизане и излизане, както и да се обсъдят мерки за смекчаване на потенциалните негативни последици за транспортния сектор.

          „Целта на срещата беше да се осигури ясно разбиране за функционирането на системата за влизане и излизане, както и да се обсъдят мерки за смекчаване на потенциалните негативни последици“, заяви Ламерт.

          Той подчерта, че Европейската комисия е наясно с притесненията на транспортните оператори от Западните Балкани, внимателно следи ситуацията и поддържа редовен контакт с партньорите от региона.

          Срещата се проведе след като превозвачи от четири държави в региона започнаха на 26 януари блокади на гранични пунктове, протестирайки срещу въвеждането на Европейска система за влизане и излизане (EES) в Шенгенската зона.

          EES представлява автоматизирана ИТ система, която заменя ръчното подпечатване на паспорти за граждани на държави извън ЕС, влизащи в Шенгенско пространство. Системата регистрира биометрични данни – пръстови отпечатъци и лицеви изображения, както и лични данни и дати на пътуване, с цел подобряване на граничната сигурност, откриване на лица с превишен престой и предотвратяване на злоупотреби с идентичност.

          Системата беше частично въведена през октомври 2025 г., като се очаква да стане напълно оперативна през април тази година.

          Европейската комисия обеща да работи по намирането на решения, но в новата визова стратегия, приета на 29 януари, липсват конкретни мерки. В документа се съдържа единствено ангажимент въпросът да бъде разглеждан и занапред.

          В стратегията се посочва, че Комисията ще си сътрудничи с държавите членки за намиране на „прагматични решения“, свързани с адаптирането на удължените краткосрочни престои за определени категории граждани на трети държави, като едновременно с това бъдат гарантирани сигурността, икономическите интереси на ЕС и правната сигурност за пътуващите.

          До реални промени обаче напрежението сред превозвачите от Западните Балкани остава, а резултатите от техническите разговори ще бъдат решаващи за това дали протестите по границите ще продължат.

