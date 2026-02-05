НА ЖИВО
          Експерт: Промените в Изборния кодекс точно преди вота могат да подкопаят доверието в изборите

          Експерти предупреждават, че промените в Изборния кодекс могат да затруднят гласуването зад граница

          5 февруари 2026 | 12:30
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Промените в Изборния кодекс вече са внесени за окончателно гласуване в пленарната зала, като предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване извън Европейския съюз до 20. Предложението е внесено от партия „Възраждане“, а срещу него се обявиха депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „ДПС – Ново начало“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и „Величие“.

          В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS експертът по изборни системи Ваня Нушева коментира, че подобни изменения не бива да се приемат непосредствено преди избори.

          Парламентът решава окончателно за ограничаването на изборните секции извън ЕС – Евроком

          „Промени, които могат да повлияят на изборния резултат и да накърнят доверието в изборните правила, не би трябвало да се приемат така близо до провеждането на изборите.“

          По думите ѝ ограничението ще засегне най-силно избирателите в Турция, както и партии, които разчитат на подкрепа от българските общности в чужбина. Тя предупреди, че промените могат да ограничат възможностите за гласуване в Западна Европа, Великобритания и САЩ.

          „Тези промени могат да доведат до ощетяване на няколко политически партии, като ограничават възможността за по-масово гласуване в Западна Европа, Великобритания и САЩ.“

          Нушева отбеляза, че предложения за изключения за държави като Великобритания, САЩ и Канада са били отхвърлени.

          „Отхвърлянето на тези предложения показва, че действията на мнозинството са насочени към политическо инженерство – да се възпрепятства потенциалната подкрепа за определени партии.“

          По отношение на възможността за президентско вето, тя посочи, че дори да бъде наложено, парламентът може да го преодолее заради наличието на мнозинство.

          „Трябва да бъдем внимателни в оценките си – ограничаването на броя на секциите не трябва да се тълкува крайно, но несъмнено ще затрудни част от избирателите, особено в Щатите и Турция, където разстоянията са големи.“

          Според нея държавата е длъжна да осигури условия за вот, но и да гарантира добра организация на изборния процес.

          „Българската държава е длъжна да осигури условия за гласуване, но не може да създава огромен брой секции, ако това нарушава ефективната организация и правата на избирателите.“

          Тя предупреди, че ограниченията могат да доведат до напрежение по време на изборите.

          НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс – Евроком

          „Очакваме част от избирателите да се затруднят или дори да се откажат да гласуват. Подобни промени обаче няма да гарантират спокоен и безпроблемен изборен ден.“

          Политически реакции и очаквания за нов проект

          В студиото на NOVA NEWS главният редактор на „Медиапул“ Стояна Георгиева и политологът Цветанка Андреева също коментираха темата. Според Георгиева липсва цялостен експертен анализ, а решенията често се вземат непосредствено преди избори.

          Андреева подчерта, че дебатът за гласуването в чужбина традиционно се свързва с вота от Турция, докато в страни като САЩ и Канада огромните разстояния могат да обезкуражат избирателите.

          „Винаги възловият проблем при този дебат са гласовете в Турция. На тях винаги се е гледало като на политически механизъм. От друга страна, в САЩ и Канада разстоянията са огромни и подобно ограничение реално ще откаже част от сънародниците ни да гласуват.“

          Анализаторите коментираха и очакванията за нов политически проект, свързван с Румен Радев, като според Георгиева има потенциал за нова сила, която да привлече част от негласуващите.

          Изборите ще бъдат на 19 април: социолози отхвърлят тезата, че отлагането е в полза на Радев – Евроком

          Какво ще доминира в предизборната кампания

          Според анализаторите предстоящата предизборна кампания ще бъде белязана както от темата за корупцията, така и от социалните страхове, свързани с поскъпването на живота.

          „Има един по-голям страх от корупцията – това е страхът от високите цени. Тук се намесва критерият за социална политика, където Радев и „ДПС-Ново начало“ ще се сблъскат като социални играчи.“

