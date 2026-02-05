НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          5 февруари 2026 | 19:47
          Френският президент Еманюел Макрон отправи категоричен призив към партньорите в Европейския съюз за спешно ускоряване на програмата за „европейска независимост“. Изявлението идва в ключов момент, само дни преди лидерите на 27-те държави членки да се съберат, за да обсъдят икономическото бъдеще на блока.

          В публикация в социалната мрежа „Екс“ Макрон очерта визията си за по-самостоятелна Европа. Той съобщи, че провежда активна подготовка за предстоящия форум заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          „За Европа, която решава сама за себе си, която е по-конкурентоспособна и по-суверенна. С председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен работим за подготовката на срещата на държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз следващата седмица, посветена на конкурентоспособността“, написа държавният глава.

          Макрон формулира конкретни стъпки за постигане на тази цел, настоявайки за по-бързи действия от страна на европейските институции и правителства. „Моето послание: ускорете програмата за европейска независимост. Инвестирайте, защитавайте, диверсифицирайте и опростявайте – по-бързо“, добави той в своето обръщение.

          Вниманието е насочено към неформалната среща на върха, която ще се проведе на 12 февруари в Белгия. Специален гост на форума ще бъде бившият италиански премиер и експредседател на Европейската централна банка Марио Драги. Неговият доклад за състоянието на икономиката на Стария континент се очаква да бъде основа за дискусиите относно укрепването на конкурентоспособността на Европа в глобален мащаб.

          Източници от обкръжението на френския президент разкриват пред Франс прес, че Макрон е решен „да раздвижи нещата“ по време на заседанието. Според близък сътрудник на президента, целта е да се предложат „някои доста силни идеи и леко да разтърси ситуацията“. Това се налага, за да може „изявленията, последвали заплахите на Доналд Тръмп“ относно Гренландия и митата, „да бъдат последвани от решения“.

          Приближените до Макрон изразяват опасения, че Европа може да пропусне момента за реакция на променящата се геополитическа обстановка. „Голямата опасност пред нас е инерцията да се изгуби, както се случи преди година след епизода в Овалния кабинет“, коментира източникът. Думите му визират момента, когато президентът на САЩ вербално нападна украинския лидер Володимир Зеленски в Белия дом – събитие, което тогава предизвика единен отговор от европейските страни.

