      четвъртък, 05.02.26
          Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток

          Трябва да се види какъв е начинът на отчитане на електромера, жалби могат да се подадат след платена сметка,

          5 февруари 2026 | 09:15 1500
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Причините за тези високи сметки за ток може да бъдат няколко – трябва да се установи от проверките на министерството и на КЕВР. Те със сигурност трябва да проверят какво е потреблението на потребителите предходните месеци – декември, януари, как се е увеличило спрямо ноември потреблението. Трябва да се проверят сметките за периода от същото време, миналата година. Това коментира Еленко Божков, енергиен експерт, по повод двойните сметки на ток в цели области в страната.

          Той допълни: „Трябва да се види и какво е изменението, средно месечните температури за този период. С колко по-ниски са били. Трябва да се види какъв е начинът на отчитане на електромера. Изключително важно е.“

          И според него трябва да има пълна цифровизация и дистанционно почасово отчитане.

          „Електроразпределителните дружества много добре знаят 1 градус до какво увеличение на мегават час водят. Тези неща трябва да са прозрачни и публични. Ако имаме цифровизация и добра информация, всичко е въпрос на часове да бъде изяснено и предоставено на потребители.

          Божков беше категоричен, че цената на ток не се е увеличила.

          Ако човек не си плати сметката, не значи че веднага ще му бъде спрян тока.“

          Жалби могат да се подадат след платена сметка, завърши той.

          Икономика

          Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

          Десислава Димитрова -
          Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.
          Общество

          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Росица Николаева -
          Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима
          Политика

          Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

          Никола Павлов -
          Организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента
