Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток

„Причините за тези високи сметки за ток може да бъдат няколко – трябва да се установи от проверките на министерството и на КЕВР. Те със сигурност трябва да проверят какво е потреблението на потребителите предходните месеци – декември, януари, как се е увеличило спрямо ноември потреблението. Трябва да се проверят сметките за периода от същото време, миналата година. Това коментира Еленко Божков, енергиен експерт, по повод двойните сметки на ток в цели области в страната.

Той допълни: „Трябва да се види и какво е изменението, средно месечните температури за този период. С колко по-ниски са били. Трябва да се види какъв е начинът на отчитане на електромера. Изключително важно е.“

И според него трябва да има пълна цифровизация и дистанционно почасово отчитане.

„Електроразпределителните дружества много добре знаят 1 градус до какво увеличение на мегават час водят. Тези неща трябва да са прозрачни и публични. Ако имаме цифровизация и добра информация, всичко е въпрос на часове да бъде изяснено и предоставено на потребители.„

Божков беше категоричен, че цената на ток не се е увеличила.

„Ако човек не си плати сметката, не значи че веднага ще му бъде спрян тока.“

Жалби могат да се подадат след платена сметка, завърши той.