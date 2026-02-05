НА ЖИВО
          Ердоган и Сиси задълбочават партньорството между Турция и Египет и координацията по кризите в региона

          5 февруари 2026 | 02:25 70
          Снимка: БГНЕС
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна в Кайро с египетския си колега Абдел Фатах ас-Сиси, като двамата подписаха поредица от нови партньорски споразумения и демонстрираха сходни позиции по ключови регионални кризи, включително около Иран, Судан и Газа.

          Срещата бележи поредна стъпка в затоплянето на отношенията между Кайро и Анкара, които бяха силно обтегнати след свалянето през 2013 г. на президента Мохамед Морси, свързван с движението „Мюсюлмански братя“. Ердоган дълго време отказваше контакт със Сиси, но от 2023 г. насам двамата лидери проведоха няколко срещи, нормализираха диалога и подписаха споразумения за сътрудничество, включително в сферата на отбраната.

          „Двустранната търговия достигна почти 9 млрд. долара, което прави Египет водещия търговски партньор на Турция в Африка“, заяви Сиси на съвместна пресконференция, след като министрите от двете страни подписаха 18 споразумения в области като отбрана, туризъм, здравеопазване и земеделие.

          Египет и Турция заедно формират половината от посредническия формат по действащото примирие в Газа, подкрепят суданската армия във войната ѝ срещу паравоенни формирования и все по-често заемат сходни позиции по ключови регионални въпроси. Сиси подчерта, че двете държави са се договорили за необходимостта от прилагане на всички етапи от примирието в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ, като са отхвърлили „всякакви опити за заобикаляне или възпрепятстване“ на мирния план на президента Доналд Тръмп. Лидерите акцентираха и върху нуждата от международна подкрепа за ранното възстановяване и реконструкция на региона.

          По отношение на Судан Сиси заяви, че Кайро и Анкара работят за „хуманитарно примирие, което да доведе до прекратяване на огъня и всеобхватен политически процес“. Той призова за усилия за предотвратяване на ескалация и напредък на дипломатическите решения, включително „избягване на призрака на войната“ както по иранското ядрено досие, така и в по-широк регионален план.

          Ердоган също подчерта значението на дипломацията, предупреждавайки, че външната намеса носи „сериозни рискове за целия регион“, а диалогът остава „най-подходящият метод“ за разрешаване на споровете с Иран. Двамата лидери изразиха подкрепа и за териториалната цялост на Сомалия, като осъдиха признаването от Израел на самопровъзгласилия се регион Сомалиленд. Египет и Турция подкрепят правителството в Могадишу, а анализатори виждат в това оформяща се регионална ос за сигурност, в която се включва и Саудитска Арабия.

          В практическо измерение сътрудничеството се задълбочава и в отбраната: през 2024 г. Турция се съгласи да достави на Египет модерни дронове, като двете страни планират съвместното им производство. Посещението на Ердоган в Кайро следва визитата му в Рияд и съвпада с активна дипломатическа динамика в региона, включително контакти между САЩ и Иран, първоначално планирани за Турция, но преместени в Оман по искане на Техеран.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

