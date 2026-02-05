Евреите в Манчестър към Гуардиола: Внимавай с езика си!

Еврейската общност в английския град Манчестър отправи публичен призив към мениджъра на „Манчестър Сити“ Пеп Гуардиола да се фокусира върху футбола, след негови изказвания, свързани с военните действия в Близкия изток и ситуацията в Газа.

Испанският треньор изрази подкрепа за палестинските деца по време на благотворително събитие в Барселона миналата седмица. Впоследствие, на пресконференция преди полуфинал в Купата на лигата, Гуардиола заяви, че страданията на невинни хора в различни конфликти по света, включително този в Близкия изток, го засягат лично и го карат да говори по темата.

От Еврейския представителен съвет на Голям Манчестър и региона обаче реагираха остро, заявявайки, че подобни коментари могат да имат негативни последици за местната общност.

„Многократно сме призовавали видни личности да бъдат внимателни с думите, които използват, като се има предвид, че еврейските общности са били принудени да понасят нападения по целия свят.“

Организацията подчерта, че макар намеренията на Гуардиола да могат да бъдат хуманитарни, публичните фигури трябва да внимават с изказванията си, тъй като те могат да подхранят напрежение и антисемитски действия.

„Пеп Гуардиола е футболен мениджър. Докато неговите хуманитарни наблюдения може да са с добър замисъл, той трябва да се фокусира върху футбола. Той предава Манчестър Сити с постоянните си коментари по международни проблеми.“

От общността отбелязват още, че това е втори подобен коментар на Гуардиола в рамките на седмица, свързан с конфликта в Близкия изток.