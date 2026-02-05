НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСпортФутбол

          Евреите в Манчестър към Гуардиола: Внимавай с езика си!

          5 февруари 2026 | 13:57 1190
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Еврейската общност в английския град Манчестър отправи публичен призив към мениджъра на „Манчестър Сити“ Пеп Гуардиола да се фокусира върху футбола, след негови изказвания, свързани с военните действия в Близкия изток и ситуацията в Газа.

          - Реклама -
            
            

          Испанският треньор изрази подкрепа за палестинските деца по време на благотворително събитие в Барселона миналата седмица. Впоследствие, на пресконференция преди полуфинал в Купата на лигата, Гуардиола заяви, че страданията на невинни хора в различни конфликти по света, включително този в Близкия изток, го засягат лично и го карат да говори по темата.

          От Еврейския представителен съвет на Голям Манчестър и региона обаче реагираха остро, заявявайки, че подобни коментари могат да имат негативни последици за местната общност.

          „Многократно сме призовавали видни личности да бъдат внимателни с думите, които използват, като се има предвид, че еврейските общности са били принудени да понасят нападения по целия свят.“

          Организацията подчерта, че макар намеренията на Гуардиола да могат да бъдат хуманитарни, публичните фигури трябва да внимават с изказванията си, тъй като те могат да подхранят напрежение и антисемитски действия.

          Манчестър Сити се класира за финала на Карабао Къп Манчестър Сити се класира за финала на Карабао Къп

          „Пеп Гуардиола е футболен мениджър. Докато неговите хуманитарни наблюдения може да са с добър замисъл, той трябва да се фокусира върху футбола. Той предава Манчестър Сити с постоянните си коментари по международни проблеми.“

          От общността отбелязват още, че това е втори подобен коментар на Гуардиола в рамките на седмица, свързан с конфликта в Близкия изток.

          „Настоятелно призоваваме г-н Гуардиола да бъде по-внимателен в бъдеще, като се има предвид значителният риск, пред който е изправена нашата общност.“

          Вандали оскверниха еврейски гробове в гробище в Барселона Вандали оскверниха еврейски гробове в гробище в Барселона
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Официално: Филип Кръстев се присъедини към тима на Мъри Стоилов

          Николай Минчев -
          През първата част на настоящия сезон халфът защитаваше цветовете на английския Оксфорд Юнайтед
          Политика

          Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Анкара на 11 февруари

          Пламена Ганева -
          Атина заявява, че влиза в разговорите с Турция с твърда позиция и без отстъпление от националните „червени линии“.
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions