Филип Кръстев с първа тренировка в Гьозтепе при Мъри

Българският национал Филип Кръстев отново тренира под ръководството на Станимир Стоилов, с когото работиха заедно в Левски, участвайки в първо занимание с новите си съотборници от Гьозтепе.

Фуфу премина в тима от Измир под наем от белгийския Ломел до края на сезона с опция за постоянно откупуване. Халфът бе под наем в Оксфорд в първата половина от сезона.

Гьозтепе се готви за гостуване на Коняспор от 21-вия кръг на турската Суперлига. Мачът е на 8 февруари от 16:00 часа и Кръстев вероятно ще направи дебют за новия си тим.