НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:42 Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво“14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото
          НачалоСпорт

          Филип Кръстев с първа тренировка в Гьозтепе при Мъри

          Националът участва в занимание с новите си съотборници

          5 февруари 2026 | 20:17 210
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българският национал Филип Кръстев отново тренира под ръководството на Станимир Стоилов, с когото работиха заедно в Левски, участвайки в първо занимание с новите си съотборници от Гьозтепе.

          - Реклама -
            
            

          Фуфу премина в тима от Измир под наем от белгийския Ломел до края на сезона с опция за постоянно откупуване. Халфът бе под наем в Оксфорд в първата половина от сезона.

          Гьозтепе се готви за гостуване на Коняспор от 21-вия кръг на турската Суперлига. Мачът е на 8 февруари от 16:00 часа и Кръстев вероятно ще направи дебют за новия си тим.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски продължава да чака Марселино Кареасо

          Станимир Бакалов -
          Причината е, че на „Герена“ все още нямат яснота около датата, на която трябва да се появи, за да финализира преговорите си с клуба
          Спорт

          Кристиано Роналдо стана на 41

          Станимир Бакалов -
          Пътят на Роналдо се преплита с най-новата история на световния футбол
          Спорт

          Мъри даде играч на Ботев (Пд)

          Станимир Бакалов -
          Младият футболист проведе подготовка с „канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions