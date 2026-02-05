НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Финландия призова САЩ да не дават на Украйна гаранции, подобни на член 5 от НАТО

          5 февруари 2026 | 11:17 640
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Финландските власти изразяват притеснение от използването на формулировки за гаранции за сигурност на Украйна, които наподобяват член 5 от договора на НАТО, съобщава изданието Politico, позовавайки се на служебна кореспонденция на Държавния департамент на САЩ от 20 януари.

          Според позицията на Хелзинки предоставянето на подобни гаранции извън рамките на НАТО може да подкопае принципа на взаимната отбрана, който е в основата на Алианса.

          „Използването на термина ‘член 5’ в други контексти предполага участие на НАТО, което всъщност не е част от предложените споразумения“, коментира бившият служител на НАТО Едуард Вронг.

          Позицията на Финландия се споделя и от други държави членки на Алианса, които настояват член 5 да остане уникален механизъм само в рамките на НАТО.

          Министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен е предложила създаването на своеобразна „защитна бариера“ между НАТО и бъдещи гаранции за сигурността на Украйна, като темата вече е обсъдена и в Конгреса на САЩ.

          „Подобни предложения могат да доведат до смесване на гаранциите на НАТО с двустранни ангажименти към Украйна“, се посочва в кореспонденцията, цитирана от изданието.

          В същото време финландската страна предупреждава, че слабо мирно споразумение може да затрудни бъдещата защита на Украйна при евентуални нови заплахи.

          Според източници на изданието дългосрочната позиция на Финландия остава подкрепа за присъединяване на Украйна към НАТО, но на този етап страната не е готова да подкрепи гаранции, които биха наподобявали член 5 от договора на Алианса.

