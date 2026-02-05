Габриел Вълков: Парламентът не решава проблемите с доходите на хората

Депутатът от „Обединената левица“ Габриел Вълков заяви пред журналисти в парламента, че останалите политически сили не показват политическа воля да решат проблемите на гражданите.

По думите му БСП от самото начало е настоявала за по-високи социални разходи в бюджета, тъй като инфлацията продължава да повишава цените, а доходите на хората не успяват да компенсират този ръст.

Вълков посочи, че сред предложенията на левицата са били увеличение на майчинските, както и повишаване на минималната работна заплата и учителските възнаграждения.

Той изрази мнение, че вместо да се работи по теми, свързани с доходите, парламентът се занимава с други въпроси, докато гражданите очакват решения по ежедневните си проблеми.

Според него предстоящото служебно правителство ще работи с удължен бюджет, което създава риск страната да влезе в поредица от избори без приемане на редовен бюджет през годината.

Вълков предупреди, че в такава ситуация държавата може да продължи да работи по правилото 1/12 от стария бюджет, което според него е проблем, тъй като икономическите условия вече са различни, а инфлацията продължава да оказва влияние върху доходите на гражданите.