      четвъртък, 05.02.26
          Габриел Вълков: Парламентът не решава проблемите с доходите на хората

          От „Обединената левица“ настояват за по-високи социални разходи на фона на инфлацията и бюджетната несигурност

          5 февруари 2026 | 11:59 100
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Депутатът от „Обединената левица“ Габриел Вълков заяви пред журналисти в парламента, че останалите политически сили не показват политическа воля да решат проблемите на гражданите.

          По думите му БСП от самото начало е настоявала за по-високи социални разходи в бюджета, тъй като инфлацията продължава да повишава цените, а доходите на хората не успяват да компенсират този ръст.

          Вълков посочи, че сред предложенията на левицата са били увеличение на майчинските, както и повишаване на минималната работна заплата и учителските възнаграждения.

          Той изрази мнение, че вместо да се работи по теми, свързани с доходите, парламентът се занимава с други въпроси, докато гражданите очакват решения по ежедневните си проблеми.

          Според него предстоящото служебно правителство ще работи с удължен бюджет, което създава риск страната да влезе в поредица от избори без приемане на редовен бюджет през годината.

          Вълков предупреди, че в такава ситуация държавата може да продължи да работи по правилото 1/12 от стария бюджет, което според него е проблем, тъй като икономическите условия вече са различни, а инфлацията продължава да оказва влияние върху доходите на гражданите.

