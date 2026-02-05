Гаджоков от Торонто: Родителите са в чужбина, но част от децата им живеят в България

„Ограничаването на изборните секции в страни извън ЕС до 20 е безпринципно, неетично и неморално„.

Това мнение изказа пред БНР Красимир Гаджоков – българин, живеещ в Торонто, относно промените в Изборния кодекс, които днес ще бъдат обсъдени на второ четене.

„В Канада няма да бъде ограничено правото на гласуване на българите заради редуцирания брой секции, защото там никога не е имало 20 секции – винаги те са били по-малко заради броя българи в страната, обясни той. Няма да е така обаче във Великобритания, където на последните избори имаше 112 секции, а сега те ще са ограничени до 20 извън посолствата и консулствата“, подчерта българинът и добави, че подобно ще е положението в САЩ и Турция.

Според него е грозно това, което българските политици от определени партии правят:

„Ние или зачитаме и уважаваме нашите граждани и им даваме възможност да участват в процеса в България, или не им даваме възможност“.

По думите му в чужбина гласуват около 5,7% от всички гласове. Според него това е много малко число. Гаджоков даде пример с резултатите от последните избори – 3 депутата за АПС, един за ДПС-НН и двама от „Възраждане“.

„Ефектът от гласуването на българите в чужбина не е толкова голям, но отблъскването им не мога да разбера. Каква е логиката? Правителствата на ГЕРБ, и други правителства, и служебни правителства, и реалните партньори на ГЕРБ се хвалят с програми за привличане обратно на емигранти, а в същото време правят всичко това с ограничаването„, коментира той в предаването „Преди всички“.

Къде са децата на българите в чужбина, попита също той и уточни, че докато техните родители живеят в чужбина, част от децата им са в България.

„Ние мислим само за някакви дребни сметки, за 5% сметки, които пак ще бъдат разпределени по някакъв начин, те пак ще бъдат разпределени между същите големи партии, които ще влязат в парламента“, подчерта Красимир Гаджоков.

Има некомпетентност, но и нежелание, смята той и добави мнението си:

„Има някакво отрицателно настроение към българите в чужбина, все едно по някакъв начин ние досаждаме с тези наши искания да участваме в изборния процес. А ние просто искаме да бъдем съпричастни. Искаме едно от малкото неща, с които все още държим връзка с България – да усещаме тази връзка и да внесем малко здрав разум, опит“.

Българинът коментира и въпроса за район „Чужбина“. Говорим за това от 2001 г., припомни той и бе категоричен, че няма политическа воля за това.

„Нямането ѝ е резултат от това усещане на българските избиратели, че българите в чужбина или пречат, или не допринасят достатъчно за България и поради тази причина няма желание те да накарат своите избранници да направят тази стъпка“, обяснява си ситуацията Гаджоков.

От ефира на БНР той призовавам всички българи в чужбина да отидат масово да гласуват, за да покажат като начин на демонстрация и на протест желанието си да участват и по този начин да привлекат внимание.