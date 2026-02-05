Гърция узаконява труда на мигранти, за да спаси ключови сектори от недостиг на кадри

Новите мерки целят да запълнят липсата на работна ръка в ключови сектори, като същевременно се затяга контролът върху нелегалната миграция.

Гръцкото правителство подготвя нов закон, насочен едновременно към решаване на хроничния недостиг на работна ръка и към затягане на контрола над незаконната миграция. Мерките предвиждат хиляди мигранти да получат възможност законно да работят в страната, независимо от настоящия им статут, ако разполагат с предложение за трудов договор от гръцка компания.

Законът въвежда облекчени процедури за подновяване на разрешителните за пребиваване, когато работникът продължава да бъде зает в сектор с доказан недостиг на кадри. От своя страна работодателите трябва да покажат достатъчен финансов капацитет, включително минимален годишен доход от около 60 000 евро за юридически лица, за да гарантират възможността за наемане и заплащане на служители.

В същото време се предвиждат строги наказания за лица и организации, обвинени в подпомагане на незаконното влизане в страната, включително до 10 години затвор и високи глоби. Именно тази част от закона вече предизвиква сериозни критики от правозащитни организации.

Основен фокус на новата политика е запълването на близо 180 000 свободни работни места, особено в селското стопанство, където липсата на сезонни работници често води до пропадане на реколти. Законът улеснява наемането на работници от държави извън Европейския съюз като Индия, Бангладеш, Египет и Виетнам, чрез ускорени процедури по двустранни споразумения.

Мерките са насочени и към други ключови отрасли като туризма и строителството, където също се отчита сериозен недостиг на работна ръка.

Новият закон предвижда и въвеждане на специални визи за висококвалифицирани кадри, включително Tech Visa за специалисти в технологичния сектор и Talent Visa за учени и изследователи. Освен това ще бъде създадена единна изцяло дигитална система за разрешителни за работа и пребиваване (Single Permit), която трябва значително да намали административните процедури.

Паралелно с това гръцкото правителство ще работи основно с държави, с които има договорени механизми за връщане на работници при нарушаване на условията на престоя им. По този начин властите се стремят да предотвратят оставането на хора в страната след изтичане на договорите им.

Успоредно се активират споразумения с държави като Египет, Индия и Виетнам за организирано привличане на работници чрез контролирани програми за трудова миграция.