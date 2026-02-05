НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоЕвропаОбщество

          Гърция узаконява труда на мигранти, за да спаси ключови сектори от недостиг на кадри

          5 февруари 2026 | 12:38 230
          Снимка: shutterstock
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Новите мерки целят да запълнят липсата на работна ръка в ключови сектори, като същевременно се затяга контролът върху нелегалната миграция.

          - Реклама -
            
            

          Гръцкото правителство подготвя нов закон, насочен едновременно към решаване на хроничния недостиг на работна ръка и към затягане на контрола над незаконната миграция. Мерките предвиждат хиляди мигранти да получат възможност законно да работят в страната, независимо от настоящия им статут, ако разполагат с предложение за трудов договор от гръцка компания.

          Законът въвежда облекчени процедури за подновяване на разрешителните за пребиваване, когато работникът продължава да бъде зает в сектор с доказан недостиг на кадри. От своя страна работодателите трябва да покажат достатъчен финансов капацитет, включително минимален годишен доход от около 60 000 евро за юридически лица, за да гарантират възможността за наемане и заплащане на служители.

          Земетресения в Албания и Гърция бяха усетени в Северна Македония Земетресения в Албания и Гърция бяха усетени в Северна Македония

          В същото време се предвиждат строги наказания за лица и организации, обвинени в подпомагане на незаконното влизане в страната, включително до 10 години затвор и високи глоби. Именно тази част от закона вече предизвиква сериозни критики от правозащитни организации.

          Основен фокус на новата политика е запълването на близо 180 000 свободни работни места, особено в селското стопанство, където липсата на сезонни работници често води до пропадане на реколти. Законът улеснява наемането на работници от държави извън Европейския съюз като Индия, Бангладеш, Египет и Виетнам, чрез ускорени процедури по двустранни споразумения.

          Мерките са насочени и към други ключови отрасли като туризма и строителството, където също се отчита сериозен недостиг на работна ръка.

          Новият закон предвижда и въвеждане на специални визи за висококвалифицирани кадри, включително Tech Visa за специалисти в технологичния сектор и Talent Visa за учени и изследователи. Освен това ще бъде създадена единна изцяло дигитална система за разрешителни за работа и пребиваване (Single Permit), която трябва значително да намали административните процедури.

          Паралелно с това гръцкото правителство ще работи основно с държави, с които има договорени механизми за връщане на работници при нарушаване на условията на престоя им. По този начин властите се стремят да предотвратят оставането на хора в страната след изтичане на договорите им.

          Успоредно се активират споразумения с държави като Египет, Индия и Виетнам за организирано привличане на работници чрез контролирани програми за трудова миграция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мащабна авария остави голяма част от Щутгарт без електричество

          Пола Жекова -
          Причините за внезапното спиране на електроподаването са неизвестни
          Други

          Летище Франкфурт въвежда иновативна аудио система за пътници с увреден слух

          Михаил Георгиев -
          Летище Франкфурт стана първото в Германия, което внедрява Bluetooth технологията Auracast за директно и персонализирано аудиоинформиране на пътници със слухови увреждания, с цел по-добра достъпност, комфорт и по-тиха летищна среда.
          Икономика

          Вятърната енергия осигури над 22% от електричеството в Европа за денонощие

          Пламена Ганева -
          Дания, Литва и Португалия са сред страните с най-голям дял на електроенергия от вятър, докато в България делът остава скромен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions