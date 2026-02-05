Главчев: Слаб административен капацитет води до грешки и дългове в общините

Повишаването на административния капацитет на местната власт, особено в малките общини, е решаващо за по-доброто обслужване на гражданите и за намаляване на грешките, установявани при одитите на Сметната палата. Това ще позволи и по-добро управление на общинския дълг, който е свързан с всички дейности на местната администрация. В рамките на законовите си правомощия Сметната палата подпомага общините чрез своята одитна дейност.

Това заяви председателят на институцията Димитър Главчев по време на среща с Изабела Барати, ръководител на мисията на Световната банка по проекта MAPCAF, който оценява административния капацитет на общините и кредитната среда за местната власт.

По думите на Главчев одити обхващат почти всички общини в страната. Само през 2025 г. са извършени 249 финансови одита, а за 2026 г. са планирани 251, при общо 265 общини в България. Освен това се извършват и одити за съответствие, които проверяват законосъобразността на решенията, включително управлението на дълга и изпълнението на инвестиционни проекти.

Сред най-често констатираните проблеми е надвишаването на законовия лимит за обслужване на общинския дълг, който по закон не трябва да надхвърля 15% от средногодишните собствени приходи и изравнителната субсидия за последните три години. В някои общини този дял достига до 70%, като стари задължения се покриват чрез нови заеми, което води до натрупване на нов дълг. Допълнителен сериозен проблем остава ниската събираемост на местните данъци.

При установяване на нарушения на бюджетната дисциплина, Сметната палата уведомява Министерството на финансите и АДФИ, а при съмнения за престъпления материалите се изпращат към прокуратурата. Одитните доклади се предоставят на кметовете, общинските съвети и Националното сдружение на общините.

По време на срещата са отчетени и други слабости – лошо управление на общинското имущество, липса на обществено обсъждане на проекти, финансирани със заеми, недостатъчна прозрачност при управлението на дълга, нарушения при поемането на общински гаранции, както и формален подход към инвестиционните проекти, при който основен фокус е усвояването на средства, а не постигнатите резултати.

Проектът MAPCAF се изпълнява съвместно с Министерството на финансите и има за цел да подпомогне усилията за подобряване на финансовия капацитет на общините, управлението на публичните инвестиции и развитието на човешките ресурси в местната администрация.