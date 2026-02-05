НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоЕвропаКрими

          Граната избухна пред дома на сръбска музикална звезда

          Задържаният е на 32 години и е обвинен в неразрешено производство, притежаване, носене и трафик на оръжия

          5 февруари 2026 | 12:50 410
          Снимка: euronewsbulgaria.com
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Сръбските власти разследват нападение с ръчна граната срещу дома на известния изпълнител, при което са нанесени сериозни материални щети.

          - Реклама -
            
            

          Сръбската полиция е задържала мъж, заподозрян за хвърлянето на бомба срещу дома на популярния певец Здравко Чолич, докато още един заподозрян продължава да се издирва, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от кореспондента на БТА в Белград.

          Задържаният е на 32 години и е обвинен в неразрешено производство, притежаване, носене и трафик на оръжия и взривни вещества, както и в причиняване на опасност. Срещу него е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 48 часа.

          Откриха корозирала ръчна граната на депото за отпадъци в Самоков Откриха корозирала ръчна граната на депото за отпадъци в Самоков

          Според информацията на сръбското вътрешно министерство има основание да се смята, че задържаният и издирваният съучастник са пристигнали пред дома на Чолич в белградския квартал „Дедине“ на 3 февруари около 4:52 ч. сутринта, след което са активирали и хвърлили ръчна граната в двора на имота.

          Взривът е причинил сериозни материални щети на къщата на 74-годишния изпълнител, а силният шум е стреснал жителите на района.

          След инцидента певецът съобщи, че всички членове на семейството му са в безопасност, като по това време той се намирал в Загреб, където работи по завършването на новия си албум.

          Квартал „Дедине“ е сред най-престижните и скъпи части на сръбската столица, като цените на имотите там достигат около 4000 евро на квадратен метър, а луксозните вили често струват милиони евро.

          Разследването по случая продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мащабна авария остави голяма част от Щутгарт без електричество

          Пола Жекова -
          Причините за внезапното спиране на електроподаването са неизвестни
          Други

          Летище Франкфурт въвежда иновативна аудио система за пътници с увреден слух

          Михаил Георгиев -
          Летище Франкфурт стана първото в Германия, което внедрява Bluetooth технологията Auracast за директно и персонализирано аудиоинформиране на пътници със слухови увреждания, с цел по-добра достъпност, комфорт и по-тиха летищна среда.
          Икономика

          Вятърната енергия осигури над 22% от електричеството в Европа за денонощие

          Пламена Ганева -
          Дания, Литва и Португалия са сред страните с най-голям дял на електроенергия от вятър, докато в България делът остава скромен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions