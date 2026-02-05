Граната избухна пред дома на сръбска музикална звезда

Сръбските власти разследват нападение с ръчна граната срещу дома на известния изпълнител, при което са нанесени сериозни материални щети.

Сръбската полиция е задържала мъж, заподозрян за хвърлянето на бомба срещу дома на популярния певец Здравко Чолич, докато още един заподозрян продължава да се издирва, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от кореспондента на БТА в Белград.

Задържаният е на 32 години и е обвинен в неразрешено производство, притежаване, носене и трафик на оръжия и взривни вещества, както и в причиняване на опасност. Срещу него е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 48 часа.

Според информацията на сръбското вътрешно министерство има основание да се смята, че задържаният и издирваният съучастник са пристигнали пред дома на Чолич в белградския квартал „Дедине“ на 3 февруари около 4:52 ч. сутринта, след което са активирали и хвърлили ръчна граната в двора на имота.

Взривът е причинил сериозни материални щети на къщата на 74-годишния изпълнител, а силният шум е стреснал жителите на района.

След инцидента певецът съобщи, че всички членове на семейството му са в безопасност, като по това време той се намирал в Загреб, където работи по завършването на новия си албум.

Квартал „Дедине“ е сред най-престижните и скъпи части на сръбската столица, като цените на имотите там достигат около 4000 евро на квадратен метър, а луксозните вили често струват милиони евро.

Разследването по случая продължава.