      четвъртък, 05.02.26
          Начало Европа Общество

          Гръцките земеделци излизат на нов национален протест в Атина през февруари

          5 февруари 2026 | 01:01 110
          Снимка: БГНЕС
          Представители на земеделски и животновъдни организации от цяла Гърция ще излязат на протестен митинг в центъра на Атина по-късно този месец, настоявайки за по-високи субсидии и данъчни облекчения.

          Решението беше взето на среща в Никея, близо до Лариса в Централна Гърция. Там земеделците се договориха протестът да се проведе на 13 или 14 февруари, като се очаква участие на фермери от всички региони на страната.

          Миналия месец протестиращите прекратиха продължила седмици кампания по блокиране на магистрали и гранични пунктове, след като проведоха срещи с министър-председателя Кириакос Мицотакис и представители на Министерството на земеделието. Въпреки това те заявиха, че направените от правителството отстъпки не отговарят на реалните им нужди.

          Основните искания на протестиращите включват по-голяма държавна подкрепа за земеделското производство, мерки срещу нарастващите разходи за горива, торове и електроенергия, както и облекчаване на данъчната тежест за сектора.

          „Нашите проблеми не бяха решени и борбата ни продължава“, заяви Ризос Марудас, един от основните организатори на протеста.

          Очаква се митингът в Атина да бъде кулминация на недоволството в селскостопанския сектор, като фермерите предупреждават, че при липса на конкретни решения са готови да преминат към нови, по-мащабни протестни действия.

