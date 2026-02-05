Нормалният учебен процес в Пловдив и областта ще бъде възстановен от понеделник, 9 февруари. Учениците се завръщат в класните стаи, след като директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Пловдив д-р Аргир Аргиров потвърди, че няма да има удължаване на противоепидемичните мерки.

Решението е продиктувано от отчетливата тенденция за намаляване на разпространението на вируса. Данните показват, че броят на заболелите е спаднал значително под критичната стойност от 210 души на 10 000 население. Според решението на Областния оперативен щаб за борба с грипа, последният ден, в който мерките остават в сила, е утре – 6 февруари.

За промяната в епидемичната обстановка вече са уведомени областният управител проф. д-р Христина Янчева, както и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив Иванка Киркова.

Освен връщането на учениците в училищните сгради, отпадат и редица други ограничения, въведени заради грипната вълна. От началото на следващата седмица се възстановяват посещенията в лечебните и социалните заведения. Също така отново ще бъдат разрешени провеждането на профилактични прегледи и извършването на имунизации.

Д-р Аргиров подчерта, че въведените ограничения са изпълнили своята цел, тъй като регистрираните случаи на заболели намаляват с всеки изминал ден. Въпреки позитивната статистика, здравните власти призовават гражданите към повишено внимание.

„Мерките отпадат след 6 февруари, но това не означава, че грипът ще изчезне. Хората трябва да продължат да следят здравето си и при първи симптоми на грип да търсят медицинска помощ“, предупреди директорът на РЗИ-Пловдив.