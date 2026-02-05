НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Гутериш призова САЩ и Русия спешно да договорят нов ядрен договор след изтичането на Нов СТАРТ

          5 февруари 2026 | 02:57 00
          Снимка: БГНЕС
          Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова Съединените щати и Русия незабавно да договорят ново споразумение за контрол над ядрените оръжия, тъй като действащият договор Нов СТАРТ изтича в „тежък момент за международния мир и сигурност“.

          С изтичането на Нов СТАРТ в четвъртък Москва и Вашингтон официално се освобождават от редица ограничения върху стратегическите си ядрени арсенали, което оставя света без действащ договор за контрол над най-мощните оръжия.

          „За първи път от повече от половин век светът се изправя пред реалност без каквито и да било обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Руската федерация и Съединените американски щати“, заяви Гутериш.

          Той подчерта, че Нов СТАРТ и предходните договори за контрол над въоръженията са „драстично подобрили сигурността на всички народи“, а разпадането на тази система идва в най-неподходящия момент, когато рискът от използване на ядрено оръжие е най-високият от десетилетия насам.

          Генералният секретар отправи ясен апел двете страни „без отлагане да се върнат на масата за преговори“ и да постигнат нова рамка, която да замени изтичащото споразумение и да възстанови поне минимални гаранции за стратегическа стабилност.

          Русия и Съединени щати заедно контролират над 80% от ядрените бойни глави в света, но системата от договори за контрол над въоръженията постепенно се разпада. Нов СТАРТ, подписан през 2010 г., ограничаваше ядрените арсенали на двете страни до 1550 разположени стратегически бойни глави – с около 30% по-малко от лимита, определен през 2002 г.

          Споразумението позволяваше и инспекции на място, които бяха прекратени по време на пандемията от COVID-19 и така и не бяха възобновени, което допълнително подкопа доверието между страните.

          Предупреждението на Гутериш подчертава, че светът навлиза в период на повишена ядрена несигурност, в който липсата на договорни ограничения увеличава риска от нова надпревара във въоръжаването и от фатални грешки в условията на засилено геополитическо напрежение.

