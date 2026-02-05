Христина Христова: Новите подфондове ще помогнат за увеличаване на средствата за втора пенсия

Промените, одобрени на първо четене, целят по-висока доходност и по-голям избор за осигурените лица според възрастта и инвестиционния риск.

Социалната комисия в парламента прие на първо четене промени в пенсионния модел, които предвиждат разделяне на втория пенсионен стълб на три инвестиционни подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Идеята е осигурените лица да могат сами да избират стратегията за управление на своите средства с цел постигане на по-добра доходност.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият социален министър Христина Христова обясни, че тази стъпка не представлява радикална реформа, а по-скоро попълва липса в логиката на пенсионната система.

Според нея чрез новия модел рискът се разпределя по-справедливо, а хората с по-дълъг период до пенсиониране получават възможност да натрупат по-големи средства.

► Как ще работят трите инвестиционни профила

Христова обясни, че новите подфондове ще следват т.нар. жизнен цикъл на работещите.

По-младите осигурени лица – до 50 години – ще могат да бъдат насочвани към динамичен подфонд, който включва по-висок риск, но и по-голям потенциал за доходност.

За хората над тази възраст е предвиден балансиран профил, а за тези, на които остават по-малко от три години до пенсиониране, ще се предлага консервативен фонд с минимален риск.

Изборът ще бъде изцяло доброволен. Всеки може да предпочете по-нисък риск, независимо от възрастта си.

Променя се и начинът на таксуване – намалява се таксата върху вноските, но се въвежда такса върху постигнатата доходност, което според Христова е по-справедлив модел.

„справедливо“, тъй като дружествата ще печелят, само ако донесат реална печалба на осигурените лица.

► Средствата във втория стълб са лични и се наследяват

По повод обществените опасения Христова увери, че средствата във втория стълб са защитени.

„Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека“.

Тя подчерта съществената разлика спрямо първия, солидарен стълб – при смърт средствата от втория стълб се наследяват от близките, докато в държавния фонд това не е възможно.

► Защо първите втори пенсии са ниски

Христова коментира и защо първите пенсионери, родени след 1960 г., често получават ниски допълнителни пенсии от частните фондове.

Причините според нея са свързани с икономическите условия през 90-те години, когато много хора:

— са работили в сивия сектор без трудови договори;

— са се осигурявали върху минимални доходи;

— са преминали през периоди на безработица.

Освен това сегашните пенсионери са трупали средства около 20 години, докато системата е проектирана за около 40 години натрупване, за да достигне пълния си потенциал.

Бившият социален министър препоръчва на работещите поне веднъж годишно да проверяват личните си партиди, за да следят редовността на вноските и доходността на средствата си.