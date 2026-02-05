НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияОбщество

          Христина Христова: Новите подфондове ще помогнат за увеличаване на средствата за втора пенсия

          Тя обясни, че новите подфондове ще следват т.нар. жизнен цикъл на работещите

          5 февруари 2026 | 13:12 160
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Промените, одобрени на първо четене, целят по-висока доходност и по-голям избор за осигурените лица според възрастта и инвестиционния риск.

          - Реклама -
            
            

          Социалната комисия в парламента прие на първо четене промени в пенсионния модел, които предвиждат разделяне на втория пенсионен стълб на три инвестиционни подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Идеята е осигурените лица да могат сами да избират стратегията за управление на своите средства с цел постигане на по-добра доходност.

          В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият социален министър Христина Христова обясни, че тази стъпка не представлява радикална реформа, а по-скоро попълва липса в логиката на пенсионната система.

          Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени

          Според нея чрез новия модел рискът се разпределя по-справедливо, а хората с по-дълъг период до пенсиониране получават възможност да натрупат по-големи средства.

          ► Как ще работят трите инвестиционни профила

          Христова обясни, че новите подфондове ще следват т.нар. жизнен цикъл на работещите.

          По-младите осигурени лица – до 50 години – ще могат да бъдат насочвани към динамичен подфонд, който включва по-висок риск, но и по-голям потенциал за доходност.

          За хората над тази възраст е предвиден балансиран профил, а за тези, на които остават по-малко от три години до пенсиониране, ще се предлага консервативен фонд с минимален риск.

          Изборът ще бъде изцяло доброволен. Всеки може да предпочете по-нисък риск, независимо от възрастта си.

          Променя се и начинът на таксуване – намалява се таксата върху вноските, но се въвежда такса върху постигнатата доходност, което според Христова е по-справедлив модел.

          „справедливо“, тъй като дружествата ще печелят, само ако донесат реална печалба на осигурените лица.

          ► Средствата във втория стълб са лични и се наследяват

          По повод обществените опасения Христова увери, че средствата във втория стълб са защитени.

          „Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека“.

          Тя подчерта съществената разлика спрямо първия, солидарен стълб – при смърт средствата от втория стълб се наследяват от близките, докато в държавния фонд това не е възможно.

          Мъжете ще трябва да имат поне 11 844 евро, а жените 12 777 евро за пожизнена втора пенсия Мъжете ще трябва да имат поне 11 844 евро, а жените 12 777 евро за пожизнена втора пенсия

          ► Защо първите втори пенсии са ниски

          Христова коментира и защо първите пенсионери, родени след 1960 г., често получават ниски допълнителни пенсии от частните фондове.

          Причините според нея са свързани с икономическите условия през 90-те години, когато много хора:

          — са работили в сивия сектор без трудови договори;
          — са се осигурявали върху минимални доходи;
          — са преминали през периоди на безработица.

          Освен това сегашните пенсионери са трупали средства около 20 години, докато системата е проектирана за около 40 години натрупване, за да достигне пълния си потенциал.

          Бившият социален министър препоръчва на работещите поне веднъж годишно да проверяват личните си партиди, за да следят редовността на вноските и доходността на средствата си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          КНСБ: Над 100 хиляди работни места са изчезнали в българската индустрия за четири години

          Дамяна Караджова -
          По данни на синдикалната организация в периода 2019–2023 г. страната е загубила около 15% от заетите
          Политика

          Без кворум за изборния кодекс за трети път

          Екип Евроком -
          При решителната трета проверка на присъствие в залата, системата отчете едва 120 народни представители в залата.
          ИТ

          YouTube пусна дублажи с изкуствен интелект на 27 езика

          Росица Николаева -
          Авторите на видеоклипове могат да изберат да качват свои собствени аудио записи вместо дублиране с изкуствен интелект
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions