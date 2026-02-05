Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод тържественото откриване на Зимните олимпийски игри, по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, съобщиха от прессекретариата на президента.

- Реклама -

Зимната олимпиада в Милано/Кортина започва скоро: любопитни факти от историята на Игрите – Евроком

В рамките на визитата си Йотова ще участва в официалния прием, организиран от президента на МОК за държавни глави и ръководители на националните олимпийски комитети.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от италианския си колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои церемония по повод откриването на игрите. По-късно Йотова ще присъства на официалната церемония на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде запален олимпийският огън и ще бъде даден старт на надпреварата.

По време на престоя си в Италия президентът ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с българските състезатели, участващи в игрите.

В програмата на посещението е включено и отдаване на почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Паметникът, изработен от Борис Борисов и дарен от Община Карлово на Милано миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

Зимните олимпийски игри отлагат консултациите за служебен кабинет, Йотова заминава за Италия – Евроком

На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от 20 спортисти, които ще се състезават в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, алпийски ски, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

На 20 януари Изпълнителният комитет на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди състава на българската делегация за игрите Милано–Кортина 2026. Общият състав на делегацията включва 51 души, без ръководителите – председателя на БОК Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов, като състезателите са спечелили 20 квоти за надпреварата, която ще се проведе от 6 до 22 февруари.