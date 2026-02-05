Интер е първият полуфиналист за Купата на Италия

Интер се класира за полуфиналите на Купата на Италия, след като победи Торино с 2:1. Двубоят се изигра на стадион „Ю-Пауър“ в Монца поради церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри, което ще се състои на „Джузепе Меаца“ на 6-и февруари.

Анж-Йоан Бони стреля от границата на наказателното поле в 6-ата минута, но Алберто Палеари се намеси спокойно.

14 минути по-късно Интер можеше да поведе в резултата чрез Карлос Аугусто. Ударът на бразилеца срещна напречната греда.

Първата по-сериозна възможност за Торино дойде в 31-ата минута. Матео Прати отправи опасен изстрел от воле, който премина над вратата.

“Нерадзурите” поведоха в резултата в 35-ата минута. Исиака Камате центрира от десния фланг, Бони изпревари Палеари и отбеляза с глава.

Три минути след началото на втората част Интер удвои. Маркус Тюрам нахлу в наказателното поле и подаде към Анди Диуф, който засече паса от границата на вратарското поле.

В 50-ата минута “биковете” можеха да се върнат в срещата, но Мартинес спаси изстрел на Фаустино Енджорин. Малко след това удар на Никола Влашич премина покрай вратата.

Седем минути по-късно Торино намали изоставането си. След центриране от десния фланг се получи рикошет, а Сандро Куленович реагира най-добре и преодоля Мартинес.

В 65-ата минута Давиде Фратези можеше да върне аванс от две попадения на Интер, но Палеари отрази опита му, насочен към десния ъгъл.

16 минути преди края на втората част попадение на Матео Прати не бе зачетено заради засада.

До края на мача Торино се опита да вкара срещата в продължения, но не успя да го направи.