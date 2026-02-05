Броят на интернет потребителите в Китай достигна рекордните 1,125 милиарда души към декември 2025 г., сочат данните от публикувания днес 57-и „Статистически доклад за развитието на интернет мрежата в Китай“. Този показател маркира ключов етап в дигиталната трансформация на страната, като степента на проникване на глобалната мрежа вече обхваща 80% от населението.

- Реклама -

Докладът разкрива устойчив растеж на цифровата икономика, чиято добавена стойност в основните отрасли се е увеличила до 10,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Резултатите от цифровото развитие стават все по-достъпни за широк кръг от хора, като технологиите навлизат дълбоко в ежедневието и индустриалното производство.

Значителен напредък се отчита и в сферата на новите технологии. Потребителите на генеративен изкуствен интелект в страната вече са 602 милиона души, което свидетелства за бързата интеграция на AI решенията в различни сфери на живота. Инфраструктурата също бележи мащабно разширение – изградени са общо 4,838 милиона 5G базови станции. Към момента 5G свързаността е налична във всички населени места и покрива 95% от административните села в Китай.