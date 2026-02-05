НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Искат нова Национална агенция за закрила на животните

          Петиция събира подкрепа след случаи на тежко насилие над животни и настоява за реален държавен контрол

          5 февруари 2026 | 09:37 370
          Снимка: БГНЕС
          Идеята за създаване на Национална агенция за закрила на животните към Министерския съвет вече печели обществена подкрепа, след като беше лансирана от Стефан Димитров, председател на организацията „Невидими животни и зам.-председател на Обществения съвет към 51-вото Народно събрание.

          В подкрепа на предложението е стартирана онлайн петиция, под която вече са се подписали над 4000 души.

          Повдигат обвинения на мъж и жена от Царевец, заснемали изтезания на животни – Евроком

          Инициативата идва след разкрития за жестоки изтезания на животни в село Царевец, община Свищов, при които животни са били малтретирани, заснемани и използвани за продажба на порнографско съдържание онлайн, като досега е установено, че най-малко 82 животни са убити от 2013 г. насам.

          Според Димитров законодателството за защита на животните у нас е сравнително добро, но проблемът е в липсата на прилагане, породена от недостатъчен институционален капацитет, слаба координация и незаинтересованост на отговорните органи.

          Каква трябва да бъде новата агенция

          По думите му е нужна изцяло нова структура, която да работи по модела на Агенцията за закрила на детето и да изпълнява координационни, контролни и превантивни функции.

          Предвижда се тя да осигурява:

          координация между полиция, прокуратура, съд, местни власти и граждански организации
          превенция чрез образователни и информационни кампании и работа с училища и социални служби
          обучения за полицаи и прокурори по международни практики при случаи на жестокост към животни
          контрол върху прилагането на закона и налагане на административни санкции

          Студио за насилие: Мъж и жена са арестувани за клипове с мъчения над животни – Евроком

          Според Димитров първите три функции реално липсват в държавната система, а контролът формално се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която обаче няма ресурс и експертиза да изпълнява ефективно тази роля, тъй като основният ѝ приоритет е безопасността на храните и борбата със заболявания по животните.

          По думите му дори сред служители на БАБХ има разбиране, че е нужна нова специализирана институция.

          Проблеми в работата на зоополицията

          Експертът критикува и дейността на т.нар. зоополиция, която според него не функционира като специализирано звено, а случаите с животни са допълнително натоварване за служителите.

          Това води до липса на капацитет и неглижиране на подобни престъпления, като според него е необходимо служителите да работят изцяло по случаи на насилие над животни.

          Лесният достъп до животни също е проблем

          Димитров посочва, че лесният и непроследим достъп до животни също допринася за случаите на насилие.

          Сред причините са:

          голямата популация на бездомни животни, за чието намаляване са нужни повече средства и реален контрол върху общинските програми
          безконтролната търговия с животни, включително онлайн, без проследимост на продавачите и купувачите
          липсата на задължителна идентификация чрез микрочип
          паралелни и несвързани системи за регистрация на животни, поддържани от общините и от системата ВетИС на БАБХ

          Според него развъждането и продажбата трябва да се извършват само от регистрирани развъдници и при строг контрол.

          В заключение Димитров подчертава, че обществото вече не може да търпи подобни прояви на жестокост, а решението изисква системен подход и политическа воля.

          По думите му липсата на позиция по темата също е позиция и тя говори достатъчно ясно.

