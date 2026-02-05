Искат нова Национална агенция за закрила на животните

Идеята за създаване на Национална агенция за закрила на животните към Министерския съвет вече печели обществена подкрепа, след като беше лансирана от Стефан Димитров, председател на организацията „Невидими животни“ и зам.-председател на Обществения съвет към 51-вото Народно събрание.

В подкрепа на предложението е стартирана онлайн петиция, под която вече са се подписали над 4000 души.

Инициативата идва след разкрития за жестоки изтезания на животни в село Царевец, община Свищов, при които животни са били малтретирани, заснемани и използвани за продажба на порнографско съдържание онлайн, като досега е установено, че най-малко 82 животни са убити от 2013 г. насам.

Според Димитров законодателството за защита на животните у нас е сравнително добро, но проблемът е в липсата на прилагане, породена от недостатъчен институционален капацитет, слаба координация и незаинтересованост на отговорните органи.

Каква трябва да бъде новата агенция

По думите му е нужна изцяло нова структура, която да работи по модела на Агенцията за закрила на детето и да изпълнява координационни, контролни и превантивни функции.

Предвижда се тя да осигурява:

– координация между полиция, прокуратура, съд, местни власти и граждански организации

– превенция чрез образователни и информационни кампании и работа с училища и социални служби

– обучения за полицаи и прокурори по международни практики при случаи на жестокост към животни

– контрол върху прилагането на закона и налагане на административни санкции

Според Димитров първите три функции реално липсват в държавната система, а контролът формално се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която обаче няма ресурс и експертиза да изпълнява ефективно тази роля, тъй като основният ѝ приоритет е безопасността на храните и борбата със заболявания по животните.

По думите му дори сред служители на БАБХ има разбиране, че е нужна нова специализирана институция.

Проблеми в работата на зоополицията

Експертът критикува и дейността на т.нар. зоополиция, която според него не функционира като специализирано звено, а случаите с животни са допълнително натоварване за служителите.

Това води до липса на капацитет и неглижиране на подобни престъпления, като според него е необходимо служителите да работят изцяло по случаи на насилие над животни.

Лесният достъп до животни също е проблем

Димитров посочва, че лесният и непроследим достъп до животни също допринася за случаите на насилие.

Сред причините са:

– голямата популация на бездомни животни, за чието намаляване са нужни повече средства и реален контрол върху общинските програми

– безконтролната търговия с животни, включително онлайн, без проследимост на продавачите и купувачите

– липсата на задължителна идентификация чрез микрочип

– паралелни и несвързани системи за регистрация на животни, поддържани от общините и от системата ВетИС на БАБХ

Според него развъждането и продажбата трябва да се извършват само от регистрирани развъдници и при строг контрол.

В заключение Димитров подчертава, че обществото вече не може да търпи подобни прояви на жестокост, а решението изисква системен подход и политическа воля.

По думите му липсата на позиция по темата също е позиция и тя говори достатъчно ясно.