Испанска и френска петролна компания подновяват разговори с Венецуела след политическите промени в страната

Срещите са насочени към укрепване на енергийния сектор, който дълго време беше ограничаван от международните санкции.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес е провела срещи с ръководството на петролните компании Repsol от Испания и Maurel & Prom от Франция, съобщиха от държавната петролна компания PDVSA.

Разговорите се провеждат месец след като Съединените щати свалиха от власт лидера на страната Николас Мадуро, което доведе до нова динамика в енергийния сектор на страната.

В отделни съобщения PDVSA уточни, че по време на срещата с Repsol е било обсъдено укрепването на енергийния суверенитет на Венецуела чрез уважение и взаимноизгодно сътрудничество, докато разговорите с Maurel & Prom са били фокусирани върху засилване на стратегическите партньорства и увеличаване на производствения капацитет на петролния сектор.

И двете компании продължават да развиват дейност във Венецуела, но през последните години операциите им бяха затруднявани от американските санкции, които ограничиха инвестициите и производството в страната.