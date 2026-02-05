НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСвятИкономика

          Испанска и френска петролна компания подновяват разговори с Венецуела след политическите промени в страната

          Разговорите се провеждат месец след като Съединените щати свалиха от власт лидера на страната

          5 февруари 2026 | 11:19 300
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Срещите са насочени към укрепване на енергийния сектор, който дълго време беше ограничаван от международните санкции.

          - Реклама -
            
            

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес е провела срещи с ръководството на петролните компании Repsol от Испания и Maurel & Prom от Франция, съобщиха от държавната петролна компания PDVSA.

          Разговорите се провеждат месец след като Съединените щати свалиха от власт лидера на страната Николас Мадуро, което доведе до нова динамика в енергийния сектор на страната.

          Венецуела освобождава политическите си затворници Венецуела освобождава политическите си затворници

          В отделни съобщения PDVSA уточни, че по време на срещата с Repsol е било обсъдено укрепването на енергийния суверенитет на Венецуела чрез уважение и взаимноизгодно сътрудничество, докато разговорите с Maurel & Prom са били фокусирани върху засилване на стратегическите партньорства и увеличаване на производствения капацитет на петролния сектор.

          И двете компании продължават да развиват дейност във Венецуела, но през последните години операциите им бяха затруднявани от американските санкции, които ограничиха инвестициите и производството в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Полският премиер Доналд Туск започна официално посещение в Украйна

          Пламена Ганева -
          Визитата цели да потвърди подкрепата на Полша за Киев и да подготви международната конференция за възстановяване на страната.
          ИТ

          Интернет революция: 80% от населението на Китай вече е онлайн

          Михаил Георгиев -
          Китай постига бърз и всеобхватен дигитален напредък.
          Икономика

          Бизнесът алармира: Високите цени на тока в България сриват конкурентоспособността и губим пазари

          Пола Жекова -
          Страната ни се нарежда сред държавите с най-скъпа електроенергия в света, което води до директна загуба на позиции на международните пазари
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions