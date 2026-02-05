Държавата предприема генерална промяна в структурата на железопътния транспорт у нас, подписвайки договор с първия частен превозвач. Според новата схема, частната компания ще изземе около 25% от пътническите превози, като ще оперира основно в Източна България. Тази реформа се явява ключово условие за получаването на петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

В обхвата на частния оператор попадат Северният и Южният лот в източната част на страната. Едно от емблематичните трасета, които ще се обслужват от новия превозвач, е най-старата железопътна линия у нас – Русе-Варна. В същото време, държавните железници запазват контрола над 75% от маршрутите, включително тези в Западна България и основните стратегически направления като София-Варна и София-Бургас.

В процедурата за избор на превозвач са участвали ограничени кандидати. Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов поясни ситуацията около търга: „Постъпиха само две оферти и това са на БДЖ и на Ивкони“.

Припомняме, че според публикации в различни издания от преди близо две години, синът на и.ф. главен прокурор – Боби Сарафов, както и на бившата му съпруга Евгения Сарафова са взимали високи заплати в продължение на години от фирмата “Юнион Ивкони”.

В официална позиция до медиите тогава транспортната компания „Юнион Ивкони“ не е отрекла информацията, че е плащала пари на близки на временния главен прокурор Борислав Сарафов.

Разпределение на подвижния състав

Въпросът с влаковете е решен чрез хибриден модел. И държавната, и частната компания ще използват влакове, закупени през последните 17 години. Гроздан Караджов уточни механизма на разпределение: „Подвижният състав, който е закупен от държавата след 2009 г., се ползва от операторите безвъзмездно и пропорционално на обема на услугата“.

По отношение на по-старите композиции, частният оператор ще има възможност да ги наема от БДЖ на пазарни цени, като след изтичане на договорите те трябва да бъдат върнати на държавата.

Съдбата на служителите

Един от най-чувствителните въпроси – този за работните места – също намира своето решение в рамките на реформата. От Министерството на транспорта уверяват, че социалните права на работниците са гарантирани.

„Общо 813 души ще преминат от БДЖ към новия оператор и всички тези хора ще бъдат с абсолютно запазени длъжности, заплащане и други социални придобивки“, заяви министър Караджов.

Нагласи на пътниците и цени на билетите

Мненията на гражданите за навлизането на частен играч в сектора са полярни. В Русе, една от крайните гари на промяната, очакванията варират от скептицизъм до надежда за по-добро качество.

Малин Иванов от Русе сподели своите опасения: „Зависи кой ще бъде концесионер на частния транспорт и какво възнамерява да прави – дали само възнамерява да усвоява средства или действително иска да подобри качеството на транспорта“.

Друг пътник изрази оптимизъм: „Обслужването смятам, че по-добре и конкуренцията си казват думата“.

Основното притеснение на хората обаче остава цената на услугата. Данаил Йорданов коментира: „Със сигурност ще се подобри цената, ще стане доста по-висока, защото частните компании искат да печелят“. На въпрос дали биха платили повече за по-добри условия, пътниците отговарят уклончиво: „Зависи колко повече, процент, 10, 20 – да“.

Държавата обаче контрира тези опасения с регулаторни механизми. Печалбата на превозвачите е стриктно лимитирана. „Печалбата и на двата оператора е договорно и нормативно ограничена до 3,57%. Тоест извършването на пътническата превозна услуга, когато става чрез субсидия – не може да генерира по-висока от тази печалба“, категоричен бе Гроздан Караджов.

Финансови параметри

С влизането на договорите в сила в края на годината, монополът върху държавната субсидия пада. За следващата година е предвидено държавната компания БДЖ да получи 1.8 млрд. евро, докато за частния оператор „Ивкони Експрес“ са заделени малко над 511 млн. евро.