      четвъртък, 05.02.26
          ИТН със защита на спорния законопроект за разпространението на материали за личния живот

          5 февруари 2026 | 15:43
          Народният представител от ПП „Имат такъв народ“ доц. Николета Кузманова защити пред „Евроком“ законопроекта за наказателна отговорност при разгласяване на лична информация, внесен за разглеждане преди няколко месеца и изтеглен по-късно, след като председателят на ГЕРБ Бойко Борисов изрази неодобрението си към него.

          Припомняме, че законопроектът предвиждаше създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице – без негово съгласие. Като информация за личния живот ИТН определиха всички данни за „личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице“.

          Темата отново стана актуална, след като по-рано днес председателят и заместник-председателят на ПГ на ИТН коментираха пред журналисти, че ако предложените от тях промени в законодателството бяха приети, то сега нямало да се стигне до скандалните кадри на снимани без съгласието им голи жени в козметични студиа и гинекологични кабинети.

          На възражението от страна на репортер от „Евроком“, че подобна позиция е проява на предизборен популизъм, тъй като в текстовете им е нямало да предпазят от такъв род деяния, но са щели да ограничат журналистите в опитите им да разкриват престъпни схеми, Кузманова отговори, че вероятно репортерът не е добре запознат с законопроекта.

          Депутатът изтъкна, че според тяхното предложение нямало да се санкционират журналисти, които оповестяват такава информация, а само ако се разпространяват подобни снимки и видеа.

          На насрещен въпрос как тогава сме щели да разберем за нощното шкафче на Бойко Борисов, върху което се виждат оставени пари, за къщата в Барселона, „Осемте джуджета“ и други, доц. Кузманова заяви, че всички закони имат действие занапред от момента на тяхното приемане.

          От отговора ясно се разбира, че ако тестовете бяха приети, то всички снимки и видеа, на които се виждат други къщи, пачки, кюлчета и съмнителни срещи между високопоставени магистрати и представители на престъпния свят, нямаше да могат да видят бял свят или ако това се беше случило, то разпространилите ги, щяха да търпят наказателна отговорност.

