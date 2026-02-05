Бившят зам.-министър на земеделието Иван Христанов излезе с остра позиция в фейбук профила си, относно тройното убийство в района на хижата на Петрохан, свързвано с организацията НАКЗТ. В своя пост, той категорично отхвърля спекулациите, че държавните служители не са оказали подкрепа на групата поради страх от политически фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски, и хвърля светлина върху съмнителни административни процеси от близкото минало.

В началото на поста си Христанов поднася съболезнования към близките на жертвите, но веднага след това преминава към фактологията от периода, когато е заемал ръководен пост. Той разкрива, че още през 2022 г. на НАКЗТ е бил съставен акт за нарушения, включващи спиране на туристи и заграждане на държавна собственост. Това е създало напрежение, като инспекторите на ИАГ са изпитвали притеснения да извършват проверки в района заради „слуховете за въоръжение“.

В средата на 2022 г. представители на въпросната организация са поискали официално сътрудничество с Министерството на земеделието и горите с цел легитимация. Искането обаче е било категорично отхвърлено с два основни мотива. Първо, държавната агенция не може да си сътрудничи със структури, които вече са санкционирани за неуважение към закона. Второ, ИАГ е единственият орган с правомощия за охрана и контрол, като законът не позволява делегиране на функции по физическа охрана от бракониери на неправителствени организации.

Според бившия заместник-министър, срещата за подписване на споразумението е приключила бързо поради агресивното поведение на представителите на НАКЗТ. Той подчертава, че в нито един момент политически лица или „дървената мафия“ не са оказвали влияние върху решенията на агенцията. Напротив, през 2022 г. институцията е водила активна борба с незаконните практики в горите.

В анализа си за ситуацията експертът посочва, че районът на Петрохан никога не е бил невралгична точка за незаконен дърводобив, за разлика от региони като Сливен, Кнежа, Силистра и Ихтиман, където се е водила „постоянна война с дървената мафия“. Това прави версията за конфликт на база дърводобив малко вероятна.

Особено внимание в позицията се обръща на съмнителна сделка със земя. Става въпрос за прехвърляне на 5 дка земя на организацията, осъществено точно на 13.12.2021 г. – денят, в който встъпва в длъжност новият кабинет. По думите на автора, подобни сделки в последните часове на стара власт винаги са мотивирани от неясни интереси. Той пояснява, че макар 5 декара да изглеждат малко на фона на милионите декари гори, такива площи обикновено се прехвърлят само за големи инфраструктурни обекти като БДЖ или далекопроводи, докато за частни лица практиката е за площи от 100-200 кв. м.

Относно мотивите за жестокото престъпление, бившият заместник-министър изразява силен скептицизъм към разпространяваната версия за отмъщение от бракониери. „Версията ‘наказателна акция от дървената мафия’ граничи с фантастиката или прогнозите на телевизионна врачка“, заявява той. Според него, ако ставаше дума за дървосекачи, сцената би включвала побой и хаотична стрелба.

Вместо това, фактите сочат към професионална операция. „Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата“, се казва в позицията. Авторът е категоричен, че това е „почерка на дрогата, а не на дървосекачите“, и че странният ред на поява на силите на реда на местопрестъплението подкрепя тази теза.

Изявлението завършва с призив за оставките на шефа на ДАНС и на Борислав Сарафов, като се твърди, че те се опитват да наложат неверни версии за случилото се. От политическо движение „Единение“ поемат ангажимент да осигурят пълен достъп на разследващи органи до архивите за подобни скандални случаи от последните 15-17 години.