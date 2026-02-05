НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Ивайло Калушев – от спасител в пещера до издирван за убийства

          Бил е доброволец в рискована акция за спасяването на бедстващи край с. Боснек хора

          5 февруари 2026 | 13:53 940
          Снимка: БГНЕС
          Ивайло Калушев, който в момента е издирван за тройното убийство в Петрохан, се оказва свързан с героичен подвиг в миналото, съобщи „Дарик“ радио. Докато разследващите работят по версията за съпричастността му към смъртта на трима души край хижата „Петрохан“, архивни кадри разкриват неподозирана страна от биографията му. В миналото си Калушев е бил основен участник в рискова и драматична спасителна операция на хора.

          През 2010 г. Калушев е бил сред доброволците, включили се в рискована акция в пещерата „Духлата“ край пернишкото село Боснек за спасяването на 150 души, сред които и деца. Тогава рязкото покачване на подпочвените води блокира група хора, сред които и деца, в подземните галерии на природната бездна. Заради инцидента тогава бяха мобилизирани специализирани екипи и доброволци, които с часове се бориха с трудния терен и усложнената обстановка, за да изведат бедстващите на повърхността. В репортажите от онзи период се вижда как Калушев участва активно в извеждането на бедстващите хора, облечен в специализирана алпинистка екипировка.

          Днес обаче контекстът около личността му е различен. Разследването на тройното убийство край Петрохан насочи вниманието към него, като властите проверяват дейността на организация, с която той е свързан. В публичното пространство отзвукът от трагедията е огромен, а близките и роднините на екзекутираните в хижата мъже търсят отговори.

          От Министерството на вътрешните работи и прокуратурата запазват до момента лаконичност относно конкретната роля на Ивайло Калушев в настоящото разследване. Институциите подчертават, че се работи по всички възможни версии. Оттам предупреждават да не се правят прибързани заключения и спекулации преди окончателното приключване на процесуално-следствените действия. Към момента няма официално оповестени обвинения, но активното издирване на лица, свързани с масовото убийство, продължава.

