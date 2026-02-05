НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          ГОРЕЩО
          Ивелин Михайлов: Мъж е пребит в Гурково, защото се е борил за честни избори

          5 февруари 2026 | 17:13 1194
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Мъж е пребит в Гурково, защото се е борил за честни избори. Той отива при главния прокурор, за да се оплаче, но той го отпраща с обяснението, че не може да се занимава с политически неща.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаваното „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Михайлов коментира и изказването на Борислав Сарафов по повод убитите трима думи в хижа „Петрохан“ в Стара планина.

          „Той отива и започва да казва, че един вид тези хора са си заслужили това, което се е случило с тях. Това също го виждам по bTV, по БНТ, по „Нова телевизия“. Почвам да чувам за паравоенни организации, както и че тези хора са били тежко въоръжени. При нас беше същата работа“, каза още гостът.

          По думите на народния представител при убитите трима мъже били открити само два пистолета и една пушка. Той допълни, че веднага след тази случка полковник Марков бил заявил в интервю, че трябва да се забранят всички организации, които пазят с дронове. Според Михайлов причината била, че има голям страх у бившите вече управляващи от хората, които са решили да следят за честността на вота.

