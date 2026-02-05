Ивелин Михайлов: Мъж е пребит в Гурково, защото се е борил за честни избори

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаваното „Делници“ с водещ Николай Колев.
Михайлов коментира и изказването на Борислав Сарафов по повод убитите трима думи в хижа „Петрохан“ в Стара планина.
По думите на народния представител при убитите трима мъже били открити само два пистолета и една пушка. Той допълни, че веднага след тази случка полковник Марков бил заявил в интервю, че трябва да се забранят всички организации, които пазят с дронове. Според Михайлов причината била, че има голям страх у бившите вече управляващи от хората, които са решили да следят за честността на вота.