          Ивелин Михайлов пред Евроком: Взимаме между 30 и 50 депутата (видео)

          Сарафов е нелегитимен още с назначаването си, но след лятото 2025 е тотално нелегитимен

          5 февруари 2026 | 17:56
          Ивелин Михайлов пред Евроком: Взимаме между 30 и 50 депутата (видео)
          Ивелин Михайлов: Взимаме между 30 и 50 депутата
          Сарафов е нелегитимен още с назначаването си, но след лятото 2025 е тотално нелегитимен
          Венелина Иванова
          Венелина Иванова
          Венелина Иванова
          Венелина Иванова

          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов отправи остри критики към политическите си опоненти и работата на институциите в страната, обвинявайки управляващите в манипулация на общественото мнение и използване на трагедии за политически цели.

          В обширен коментар той засегна темите за работата на парламента, случая в Петрохан, легитимността на главния прокурор и предстоящите избори.

          Тактиката при ИК

          В началото на изказването си Михайлов разясни тактиката на своята парламентарна група относно дебатите за Изборния кодекс. Според него отказът от регистрация в пленарната зала е бил стратегически ход с цел възпрепятстване на заседанието. Той подчерта, че депутатите от „Величие“ са имали готовност да се регистрират едва при самото гласуване, за да не осигурят кворум на опонентите си предварително. „Вътре партиите не действат много колегиално или пък в полза на избирателите, а гледат всеки път да излъжат“, заяви Михайлов, давайки пример с процедурни хватки около изслушването на здравния министър.

          Случаят „Петрохан“ 

          По отношение на криминалния случай в Петрохан, лидерът на „Величие“ изрази съмнение в официалните версии и обвини властта в опит да създаде фалшив наратив за „паравоенни организации“. Според него целта е да бъдат ударени хората, които се организират срещу купуването на гласове. „Аз ще ви кажа, а управляващите се мъчат да се възползват от тази трагедия, която се е случила там, за да могат да забранят всички хора, които се съпротивляват срещу тях“, коментира Михайлов. Той направи паралел с въоръжението на криминалния контингент, гравитиращ около големите партии и изрази недоумение защо обикновени граждани с легални професии се представят като заплаха.

          Михайлов бе категоричен, че случаят се използва предизборно: „Всичкото това нещо с наближаване на изборите, понеже ние организираме ловци на купувачи на гласове, защото държавата не си върши работата, те се мъчат сега в момента всичкото това да го изкарат незаконно, паравоенно, да го спрат и отново да могат да си изфабрикуват изборите така, както те искат“.

          Случаят „Сарафов“

          Сериозно внимание бе отделено и на съдебната система. Лидерът на „Величие“ оспори легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, изразявайки надежда Конституционният съд да вземе правово решение. „Сарафов е нелегитимен още с назначаването си, но след лятото 2025 е тотално нелегитимен“, посочи той, допълвайки, че евентуалното му отстраняване би наложило спешен избор на нов Висш съдебен съвет.

          Планът с Румен Радев 

          В политически план Ивелин Михайлов не изключи възможността за бъдещо взаимодействие с президента Румен Радев, ако той влезе в активната политика, при условие че има сходство в платформите и целите. „Ако имаме общи платформи, общи виждания и седнем и се договорим за неща, които хората искат,  ние с удоволствие бихме работили с него“, заяви той.

          Прогноза за вота

          По отношение на електоралните нагласи, Михайлов изрази оптимизъм за резултатите на своята формация, прогнозирайки между 30 и 50 депутатски места, докато за основните си опоненти от ГЕРБ и ДПС предвиди спад. Той предупреди, че ако отново има опити за манипулация на вота, този път партията ще има свои представители в секционните комисии, но не изключи и по-радикални действия в защита на гласовете, ако се наложи.

