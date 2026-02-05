Изборите ще бъдат на 19 април: социолози отхвърлят тезата, че отлагането е в полза на Радев

Няма логика да се твърди, че забавянето на изборите е в изгода на президента Румен Радев, коментираха социолозите Евелина Славкова и Първан Симеонов.

Според Славкова първоначално всички политически сили са имали интерес изборите да се проведат още на 29 март, тъй като по-дългата предизборна кампания носи риск от нова информация и допълнителни скандали, които могат да повлияят на резултата.

„Не смятам, че забавянето на изборите цели да се даде повече време на Радев. По чисто обективни причини изборите ще бъдат на 19 април. Предстоят и Великденските празници“, посочи тя.

По думите ѝ процедурите се развиват така, че служебното правителство да положи клетва на 19 февруари, а изборите логично да се проведат два месеца по-късно.

Първан Симеонов също подчерта, че по-бързите избори биха били по-изгодни за всички партии, включително и за държавния глава, който в момента запазва стабилен личен и институционален рейтинг.

„Няма логика да се смята, че в негова изгода е да са по-далеч изборите. Няма логика да се смята, че Йотова бави изборите. Има обстоятелства, които го налагат и те са свързани с трудностите при съставяне на служебен кабинет“, коментира той.

Симеонов посочи, че вицепрезидентът Илияна Йотова разполага с ограничен избор за служебен премиер заради правилата в т.нар. „домова книга“. Според него една от малкото фигури, които не изглеждат част от отиващата си власт, е Андрей Гюров.

Политологът коментира и казуса „Петрохан“, който по думите му вече се използва в политическа борба.

„Случаят се политизира. За два дни беше направена версия от нищото и веднага чрез анонимни източници бяха уличени представители на опозицията. Това е показателно за начина, по който властта понякога действа, за да прехвърли от болната глава на здравата“, заяви Симеонов.

Той допълни, че процедурата по съставяне на служебен кабинет е усложнена заради последните конституционни промени, които според него са ограничили възможностите на президентската институция.