Изборите ще бъдат на 19 април: социолози отхвърлят тезата, че отлагането е в полза на Радев

Няма логика да се твърди, че забавянето на изборите е в изгода на президента Румен Радев, коментираха социолозите Евелина Славкова и Първан Симеонов.
Според Славкова първоначално всички политически сили са имали интерес изборите да се проведат още на 29 март, тъй като по-дългата предизборна кампания носи риск от нова информация и допълнителни скандали, които могат да повлияят на резултата.
По думите ѝ процедурите се развиват така, че служебното правителство да положи клетва на 19 февруари, а изборите логично да се проведат два месеца по-късно.
Първан Симеонов също подчерта, че по-бързите избори биха били по-изгодни за всички партии, включително и за държавния глава, който в момента запазва стабилен личен и институционален рейтинг.
Симеонов посочи, че вицепрезидентът Илияна Йотова разполага с ограничен избор за служебен премиер заради правилата в т.нар. „домова книга“. Според него една от малкото фигури, които не изглеждат част от отиващата си власт, е Андрей Гюров.
Политологът коментира и казуса „Петрохан“, който по думите му вече се използва в политическа борба.
Той допълни, че процедурата по съставяне на служебен кабинет е усложнена заради последните конституционни промени, които според него са ограничили възможностите на президентската институция.