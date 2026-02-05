НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Кабинетът в оставка бори корупцията със служител по почтеността в държавните предприятия

          Проверките се извършват не по-малко от веднъж годишно, резултатите се отразяват в доклад

          5 февруари 2026 | 14:39
          Росица Николаева
          Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации, сочи справка на БТА в интернет страницата на портала.

          Промените в Правилника са насочени към засилване на мерките за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в публичните предприятия.

          Част от промените предвиждат органът за управление и контрол в публичното предприятие да определя един независим член за служител по почтеността като част от Системата за управление на корупционния риск в публичните предприятия. Когато в органите за управление и контрол на публичното предприятие няма независим член, органът за управление и контрол назначава такъв служител.

          Той извършва проверки за спазването на Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

          Проверката за почтеност има за цел да установи, че лицата, заети в публичното предприятие, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.

          Проверките се извършват не по-малко от веднъж годишно, резултатите се отразяват в доклад, а служителят по почтеността представя доклада в срок до 7 дни от изготвянето му на органа за управление и контрол на публичното предприятие за разглеждане.

          Служителят по почтеността извършва индивидуални проверки за почтеност, които са първоначални – при кандидатстване и преди постъпване на лицето на съответната длъжност, и текущи – по време на заемане на длъжността при възникнала необходимост, но не повече от два пъти за съответната календарна година за едно и също лице. Анонимни сигнали не се разглеждат.

          Като условия на конкурсите и процедурите за назначаване на лица на ръководни позиции в публичните предприятия се определят изисквания не само за квалификация, професионален опит, но и за добра репутация и почтеност. Тези изисквания се прилагат съответно при назначаване на останалите работници и служители, съобразно изискванията, функциите и отговорностите на съответната длъжност, се предлага с промените.

          Във всички случаи, преди назначаване, лицето подписва декларация, че е запознато с Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия и се задължава да го прилага включително, че няма да допуска конфликт на интереси, предвиждат още предложените промени.

          Целта на промените е привеждане на Правилника в съответствие с последните изменения в Закона за публичните предприятия (ЗПП) от края на 2025 г., свързани с включването в Националния план за възстановяване и устойчивост на реформа „Противодействие на корупцията“ от компонент 10 „Бизнес среда“.

