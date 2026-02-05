НА ЖИВО
          - Реклама -
          Карим Бензема  отново е тук – избухна с хеттрик при дебюта си за Ал Хилал 

          Карим Бензема бе сменен в 72-рата минута, а след него се разписаха още Малком и Салем Ал-Даусари на два пъти

          5 февруари 2026 | 22:17
          Носителят на „Златната топка“ за 2022 година Карим Бензема дебютира по перфектен начин за Ал Хилал. Френският нападател реализира хеттрик при победата на отбора му с 6:0 като гост на Ал Ахдуд в среща от 21-вия кръг на Саудитската Про Лига.

          Бензема даде тон за успеха с попадение в 31-вата минута, вкарвайки отблизо след пас на Насер Ал-Даусари. Час игра след началото французинът оползотвори асистенция на Малком за 0:2. В 64-ата минута Бензема покачи на 3:0 след пас на Салем Ал-Даусари.

          Карим Бензема бе сменен в 72-рата минута, а след него се разписаха още Малком и Салем Ал-Даусари на два пъти. С този успех Ал Хилал събра 50 точки на върха в класирането, на три пред Ал Ахли и четири пред Ал Насър на Кристиано Роналдо (с мач по-малко).

