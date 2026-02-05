Карим Бензема  отново е тук – избухна с хеттрик при дебюта си за Ал Хилал 

Носителят на „Златната топка“ за 2022 година Карим Бензема дебютира по перфектен начин за Ал Хилал. Френският нападател реализира хеттрик при победата на отбора му с 6:0 като гост на Ал Ахдуд в среща от 21-вия кръг на Саудитската Про Лига.

Бензема даде тон за успеха с попадение в 31-вата минута, вкарвайки отблизо след пас на Насер Ал-Даусари. Час игра след началото французинът оползотвори асистенция на Малком за 0:2. В 64-ата минута Бензема покачи на 3:0 след пас на Салем Ал-Даусари.

Карим Бензема бе сменен в 72-рата минута, а след него се разписаха още Малком и Салем Ал-Даусари на два пъти. С този успех Ал Хилал събра 50 точки на върха в класирането, на три пред Ал Ахли и четири пред Ал Насър на Кристиано Роналдо (с мач по-малко).