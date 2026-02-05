НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Начало България Крими

          Кирил Борисов: Случаят „Петрохан“ ескалира

          Борисов: Личното ми усещане е, че има разнопосочни информации за този случай, защото те са знаели за тези хора

          5 февруари 2026 | 12:33 2310
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Сучаят „Петрохан“ ескалира и вече се политизира. Започнаха нападки към Борислав Сандов, след това намесиха кмета Васил Терзиев“.

          Това заяви пред БНР Кирил Борисов, журналист от „24 часа“.

          Истината ще излезе наяве, убеден е той.

          „Не става въпрос за някакви много заплетени бизнес или политически схеми, а за една общност, която няма причина да бъде толкова пазена и да се крие истината от обществото“.

          Този случай е интересен от две гледни точки, посочи журналистът.

          „Първо – самото криминално престъпление, защото според мен това си е убийство. Другото са разнопосочните реакции и информация, която тече от основните институции – МВР, прокуратурата и ДАНС.

          Говорим за затворена група приятели, свързани духовно и материално с едно сдружение, което е регистрирано през 2022 година.

          Тримата убити и двамата, които ги издирват. Единият е Ивайло Калушев, който е основната фигура. Според мен – основен заподозрян за убийството на тримата си съратници. Николай Златков, който е по-млад от него и едно момче, на което е трябвало да помогнат за нещо.

          Още в първия ден МВР и негови представители казват:  „Не познаваме това сдружение, никой не е подавал сигнали. Имат си разрешително за оръжие“.

          След това главният прокурор се учуди, че има такова сдружение, което действа по този начин, а той не е знаел. Малко след това председателят на ДАНС каза:

          „Ние имахме сигнал преди две години за сектанство, за педофилска история, за паравоенна организация. Препратили сме на прокуратурата“.

          Личното ми усещане е, че има разнопосочни информации за този случай, защото те са знаели за тези хора. И са били неподготвени за това, което се е случило, нямат и извършител. От една страна искат да се дистанцират от тях, от друга – няма как, защото има тежко престъпление и тази дейност не може да остане скрита за институциите.

          По думите на Кирил Борисов, кметът на село Гинци разказа по една от телевизиите, че когато са отишли с полицията горе, са изчакали хората от ДАНС да приключат работата си.

          В първия момент бях убеден, че този човек, макар и кмет, се е заблудил. Аз във вчерашния ден писах въпроси до ДАНС, на които естествено никой не отговаря.

          Има ли ли са комуникация с Ивайло Калушев? И вчера председателят на ДАНС казва: „Ние не сме ходили там. Объркали сте се. Нямаме нищо общо“. Сарафов го подкрепи веднага.

          Въпросният Ивайло Калушев, доколкото аз успях да придобия впечатления от хора в периферията, които са го познавали, е изключително интелигентен и съобразителен човек. Въобще не е за подценяване. Той от години организира курсове за тийнейджъри – момчета от 13 до 15 – годишна възраст, които ходят по пещери с него. Един от най-добрите водолази в страната е. Води ги в чужбина на подобни курсове. Имал е уникалната способност да привлича за каузите си млади и по-възрастни хора.

          Тези хора може наистина и да са се грижили за природата. Според мен всички са били под влиянието на издирвания Ивайло.

          Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките си съратници, които знаят всичко за теб. Не знам какви записи от камери са намерили, дали въобще има такива.

          Има слухове, че Калушев е бил привлечен за сътрудник в ДАНС, което няма как да знаем. Но отговорни хора като кмета Терзиев казват, че те са помагали на гранична полиция“.

