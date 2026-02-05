БСП е изправена пред съдбоносен момент, в който изборът на нов председател ще определи дали столетницата ще продължи съществуването си като значим политически фактор, или ще остане в историята. Това стана ясно от думите на заместник-председателя на парламентарната група на социалистите Кирил Добрев в интервю, дадено на символичната дата 4 февруари пред „24 часа“.

- Реклама -

Според Добрев, по-важното от самата персонална промяна е запазването на единството. „По-важното от избора на председател обаче е да не позволим на конгреса да се изпокараме, изключваме и делим, защото няма накъде“, предупреди той.

Уроците от 1997 година и днешната политическа реалност

Разговорът се проведе на датата, която бележи едно от най-драматичните събития в новата българска история – 4 февруари 1997 г., когато Николай Добрев и Георги Първанов връщат мандата за съставяне на правителство, предотвратявайки граждански конфликт.

„4 февруари 1997 г. ще остане в българската история като ден – символ на съгласието и разума в българската политика“, коментира Добрев. Той подчерта, че това е пример как националните интереси се поставят над партийните, въпреки нагласите в тогавашната БСП, че „тая власт с кръв сме я взели и само с кръв ще я дадем“.

„Контрастът с днешната ситуация обаче е видим. Според социалиста, в момента на властта се гледа „по-скоро като на инструмент за разчистване на политически сметки, а не за нещо градивно“. Той описва парламента като „представителна извадка на българското общество“, в която липсват идеи и програми, а апатията е позволила на „политически шоу звезди“ да превърнат Народното събрание в „онлайн студио“.

Цена на управлението и „историческият“ компромис

Анализирайки последната година, в която БСП участва в управлението съвместно с ГЕРБ, Добрев определи този ход като опит за спиране на спиралата от предсрочни избори и осигуряване на стабилен бюджет. Въпреки негативите и ерозията на доверието, той отчита социалните придобивки като успех.

„Спря спиралата от предсрочни избори, за да има България стабилен бюджет, да актуализира доходите на най-уязвимите групи, да насърчи работещите в сферата на сигурността, учители, лекари“, посочи той. Според него това е бил „исторически мандат, за който времето и историята ще дадат оценка“.

Въпреки това, резултатите са налице – социологическите проучвания поставят партията в рискова зона. Добрев признава: „На първия социален бюджет ни свалиха. И не защото се вдигаха данъците или за инвестиционната програма на общините, а защото обществото нямаше гаранции и спокойствие какво ще се случи с тези пари.“

Лидерската криза и бъдещето на партията

Ситуацията в ръководството на БСП остава напрегната след оставката на Изпълнителното бюро, докато лидерът Атанас Зафиров запази поста си. Добрев е категоричен, че конгресът има властта да реши всичко, „включително и да разпусне партията“.

„Всеки, който поеме поста, трябва да знае, че мандатът му ще е исторически. Може да спаси партията, може и да я закрие“, заяви Добрев относно бъдещия председател. Той очерта три възможни пътя пред левицата, като най-верният според него е „да се извиним на нашите най-верни избиратели и приемем реалността, да защитим дори и малките социални победи“.

Кирил Добрев потвърди, че следва примера на колегите си Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев и няма да участва в листите за следващия парламент, спазвайки устава за мандатност. „Аз няколко пъти съм се отказвал от политиката, но за съжаление, политиката не ще да се откаже от мен“, сподели той, допълвайки, че няма да пречи на обновлението.

Факторът „Румен Радев“

Сериозно предизвикателство пред БСП е политическата активност на президента Румен Радев след напускането на „Дондуков“ 2. Добрев признава, че най-трудното ще бъде да се обясни на избирателите защо след 10 години подкрепа за Радев, сега трябва да изберат отново БСП.

„Винаги под лъжичката ще ги стяга и ще изпитват една носталгия към партийните събрания, Бузлуджа“, изрази увереност той, че лоялните социалисти ще останат верни на партията-майка.

Пътна безопасност и институционален контрол

В качеството си на председател на транспортната комисия в 51-ото Народно събрание, Добрев коментира и черната статистика по пътищата. Въпреки приетите през юни промени в Закона за движение по пътищата, инцидентите продължават. Той обаче остава оптимист за ефекта от новите мерки, включително контрола на средната скорост и регулацията на електрическите тротинетки.

„И най-добрият закон не може да спаси човешки живот, ако самите хора не се отнасят с мисъл за това“, заключи Кирил Добрев.