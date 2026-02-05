Хиляди български граждани зад граница са изправени пред угрозата да загубят реалната си възможност да упражнят правото си на глас след последните промени в Изборния кодекс. За това алармира бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков, който остро разкритикува решението за редуциране на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз.

Спорните изменения предвиждат ограничаване на броя на избирателните секции до 20, с изключение на тези в дипломатическите и консулските представителства. Този ход засяга пряко големите български диаспори във Великобритания, САЩ и Турция.

В своя позиция в социалната мрежа Facebook, Петков насочва вниманието към парадоксалното поведение на партия „Възраждане“, чиито избиратели ще бъдат сред най-потърпевшите от новите рестрикции. Той припомня изборните резултати от близкото минало, които показват силна подкрепа за формацията на Костадин Костадинов именно в държавите, които сега попадат под ударите на закона.

„Как се чувстваш днес, ако си гласоподавател на Възраждане в Англия? През 2024 г. Възраждане беше втора политическа сила на изборите в чужбина. В Англия – втора. В САЩ – също втора“, пише Петков в своя коментар.

Въпреки тези резултати, според анализа на бившия премиер, лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, са оказали натиск, който е довел до драстично съкращаване на местата за гласуване. Петков подчертава, че на практика „Възраждане“ са били принудени да затворят 92 от общо 112 секции в Англия – действие, което той определя като „директно срещу собствения им интерес и срещу интереса на техните избиратели“.

Според Кирил Петков идентична е ситуацията и в Съединените щати, като крайният резултат е, че хиляди български граждани ще бъдат лишени от възможността да гласуват.

„Това не е просто координация между ГЕРБ, „Ново начало“ и „Възраждане“. Днес виждаме нещо много по-ужасяващо – предателство на лидерите на „Възраждане“ към своята партия и своите избиратели“, заявява категорично той.

Напрежението по темата се пренесе и в пленарната зала на Народното събрание, където депутатът от ПП-ДБ Асен Василев предприе процедурен ход на забавяне, четейки резултатите от вота в чужбина от предходните избори секция по секция в продължение на повече от час. Действията на опозицията целят да привлекат вниманието към ефекта от законодателните промени.

Петков призовава симпатизантите на „Възраждане“ да си дадат ясна сметка кой плаща цената за политическите договорки. Той е категоричен, че връзката с българите зад граница не бива да се прекъсва чрез административни пречки.

„Ако искаме да видим повече от нашите съграждани да се връщат в България, трябва да се борим да не им се отнема възможността да гласуват за това как България ще се управлява. Благодаря на моя отбор, че днес истински се бори за това“, подчертава бившият съпредседател на ПП.

В заключение той изразява надежда, че в следващия парламент това, което нарича „предателство“, ще бъде коригирано, стига избирателите да подкрепят представители, които защитават конституционните им права.