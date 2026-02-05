Китай официално заяви, че няма намерение да се включи в преговори за ядрено разоръжаване „на този етап“. Категоричната позиция на Пекин идва на фона на изтичането на ключовия американско-руски договор „Нов СТАРТ“, което породи сериозни опасения в международната общност от разпалването на нова глобална надпревара във въоръжаването.

Прекратяването на действието на споразумението, което десетилетия наред налагаше ограничения върху броя на разположените ядрени бойни глави от двете суперсили, предизвика предупреждения от страна на активисти. Според тях липсата на регулация може да насърчи Пекин да разшири собствения си стратегически арсенал.

Съединените щати многократно са посочвали, че всяко бъдещо споразумение в сферата на ядрената сигурност трябва задължително да включва и Китай. Въпреки това, международните дипломатически усилия за привличането на азиатската страна към масата за преговори остават без резултат.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян разясни позицията на страната по време на пресконференция, акцентирайки върху нуждата от стратегическа стабилност.

„Китай винаги е поддържал позицията, че напредъкът в контрола над въоръженията и разоръжаването трябва да се основава на принципите за поддържане на глобалната стратегическа стабилност“, заяви Лин Цзян.

Той подчерта, че съществува огромна диспропорция между арсеналите на отделните държави. „Ядрените възможности на Китай са в напълно различен мащаб от тези на Съединените щати и Русия и страната няма да участва в преговори за ядрено разоръжаване на този етап“, добави говорителят.

Самият договор „Нов СТАРТ“ преустанови действието си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп не прие предложението на руския държавен глава Владимир Путин за едногодишно удължаване на ограниченията върху бойните глави.

Към момента Русия и САЩ контролират общо над 80% от световните ядрени бойни глави, но архитектурата на международната сигурност и контрол над въоръженията показва признаци на разпад.

Въпреки че ядреният арсенал на Китай бележи бърз растеж, той се оценява на около 550 стратегически пускови установки. Това количество остава значително под тавана от 800 единици за всяка от двете водещи ядрени сили, който беше заложен в условията на „Нов СТАРТ“.

Историческият договор, подписан първоначално през 2010 г., ограничаваше всяка от страните до 1550 разположени стратегически ядрени бойни глави, което представляваше намаление с близо 30 процента спрямо предходните лимити от 2002 г. Споразумението предвиждаше и механизми за взаимни проверки на място, които обаче бяха преустановени по време на пандемията от COVID-19 и така и не бяха възобновени преди изтичането на договора.