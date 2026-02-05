НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСвятПолитика

          Китай с категорична подкрепа за Куба

          Ситуацията се усложни през миналия месец след действията на Вашингтон по залавяането на венецуелския лидер Николас Мадуро

          5 февруари 2026 | 12:47 400
          Снимка: Reuters / Juan Medina
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Китай затвърди позицията си на стратегически партньор на Хавана, като обяви безрезервната си подкрепа за националния суверенитет на островната държава. Изявлението дойде от китайския външен министър Ван И по време на ключова среща в Пекин с кубинския му колега Бруно Родригес Париля.

          - Реклама -
            
            

          Дипломатическият разговор се състоя на фона на изострената геополитическа обстановка. По време на дискусията първият дипломат на Китай очерта ясни червени линии по отношение на международния натиск върху Хавана.

          „Китай подкрепя твърдо Куба в защитата на нейния национален суверенитет и сигурност, противопоставя се на неоснователната намеса на външни сили и отхвърля всякакви опити да се лиши кубинският народ от правото му на оцеляване и развитие“, заяви Ван И, цитиран от агенция Синхуа.

          В срещата взе участие Бруно Родригес Париля в качеството си не само на външен министър, но и като специален пратеник на Партията и правителството на Куба, както и член на Политбюро на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия. В рамките на диалога Ван И подчерта, че защитата на справедливостта винаги е била последователно следван принцип на външната политика на Китай.

          Категоричната подкрепа от страна на Пекин идва в момент на сериозно напрежение в региона. Ситуацията се усложни през миналия месец, когато възникна конфликт между САЩ и Куба след действията на Вашингтон по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Мадуро е известен като дългогодишен и близък съюзник на властите в Хавана, което допълнително изостри дипломатическия тон между засегнатите страни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След сделката с ЕС: Индия подписва търговско споразумение и със САЩ

          Никола Павлов -
          Вашингтон ще намали митата, а Делхи ще спре да купува руски петрол
          Инциденти

          Трагедия в Индия: Три сестри загинаха след забрана да играят мобилна игра

          Пола Жекова -
          Бащата обяснява, че дъщерите му развили „екстремна зависимост от всичко корейско“, включително музика, филми и телевизионни предавания
          Война

          Руски дронове и ракети удариха Киев, има ранени и щети по жилищни сгради

          Дамяна Караджова -
          Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи и за пострадал мъж в района
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions