Китай затвърди позицията си на стратегически партньор на Хавана, като обяви безрезервната си подкрепа за националния суверенитет на островната държава. Изявлението дойде от китайския външен министър Ван И по време на ключова среща в Пекин с кубинския му колега Бруно Родригес Париля.

Дипломатическият разговор се състоя на фона на изострената геополитическа обстановка. По време на дискусията първият дипломат на Китай очерта ясни червени линии по отношение на международния натиск върху Хавана.

„Китай подкрепя твърдо Куба в защитата на нейния национален суверенитет и сигурност, противопоставя се на неоснователната намеса на външни сили и отхвърля всякакви опити да се лиши кубинският народ от правото му на оцеляване и развитие“, заяви Ван И, цитиран от агенция Синхуа.

В срещата взе участие Бруно Родригес Париля в качеството си не само на външен министър, но и като специален пратеник на Партията и правителството на Куба, както и член на Политбюро на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия. В рамките на диалога Ван И подчерта, че защитата на справедливостта винаги е била последователно следван принцип на външната политика на Китай.

Категоричната подкрепа от страна на Пекин идва в момент на сериозно напрежение в региона. Ситуацията се усложни през миналия месец, когато възникна конфликт между САЩ и Куба след действията на Вашингтон по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Мадуро е известен като дългогодишен и близък съюзник на властите в Хавана, което допълнително изостри дипломатическия тон между засегнатите страни.