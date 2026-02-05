КНСБ: Над 100 хиляди работни места са изчезнали в българската индустрия за четири години

Синдикатите отчитат загуба на над 100 хиляди работни места за четири години и настояват за спешни мерки в подкрепа на уязвими индустрии.
Негативна тенденция в заетостта в българската индустрия води до затваряне на фабрики и предприятия през последните години, предупреждават от КНСБ.
По данни на синдикалната организация в периода 2019–2023 г. страната е загубила около 15% от заетите в производството, а процесът продължава и в момента, което вече се отразява на редица предприятия в различни региони.
Сред предложенията на синдикатите са активна държавна индустриална политика и създаване на Фонд за защита на уязвимите индустрии, който да подпомогне секторите, изправени пред сериозни икономически трудности.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че ситуацията не е еднаква за всички отрасли, но общата картина остава тревожна.
Синдикатите предупреждават, че без целенасочени мерки част от индустриалните региони в страната могат да се изправят пред още по-сериозни социални и икономически проблеми.