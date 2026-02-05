КНСБ: Над 100 хиляди работни места са изчезнали в българската индустрия за четири години

Синдикатите отчитат загуба на над 100 хиляди работни места за четири години и настояват за спешни мерки в подкрепа на уязвими индустрии.

Негативна тенденция в заетостта в българската индустрия води до затваряне на фабрики и предприятия през последните години, предупреждават от КНСБ.

По данни на синдикалната организация в периода 2019–2023 г. страната е загубила около 15% от заетите в производството, а процесът продължава и в момента, което вече се отразява на редица предприятия в различни региони.

Сред предложенията на синдикатите са активна държавна индустриална политика и създаване на Фонд за защита на уязвимите индустрии, който да подпомогне секторите, изправени пред сериозни икономически трудности.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че ситуацията не е еднаква за всички отрасли, но общата картина остава тревожна.

„Има негативна тенденция в заетостта – от 2019 до 2023 година общо в индустрията са загубени близо 105 хиляди работни места в България. Ясно е, че не можем да твърдим, че навсякъде има негативна тенденция. Части от индустрията продължават да работят добре, но добивът на въглища например бележи поредица от катастрофални спадове до над 50% през последните години”.

Синдикатите предупреждават, че без целенасочени мерки част от индустриалните региони в страната могат да се изправят пред още по-сериозни социални и икономически проблеми.