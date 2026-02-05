Конституционният съд разглежда текста за временно изпълняващ длъжността главен прокурор

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна, с което се поставя въпросът за противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, публикуван в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2025 г. и влязъл в сила на 21 януари тази година.
Разпоредбата урежда как се определя временно изпълняващ длъжността при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд.
Спорният текст гласи:
В заседанието на Конституционния съд са участвали всички 12 съдии, като определението за допускане на делото е прието с 9 гласа „за“.
С особено мнение са останали съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.
Предстои Конституционният съд да се произнесе по същество дали текстът съответства на основния закон.