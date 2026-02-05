Конституционният съд разглежда текста за временно изпълняващ длъжността главен прокурор

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна, с което се поставя въпросът за противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, публикуван в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2025 г. и влязъл в сила на 21 януари тази година.

Разпоредбата урежда как се определя временно изпълняващ длъжността при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд.

Спорният текст гласи:

„При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

В заседанието на Конституционния съд са участвали всички 12 съдии, като определението за допускане на делото е прието с 9 гласа „за“.

С особено мнение са останали съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

Предстои Конституционният съд да се произнесе по същество дали текстът съответства на основния закон.