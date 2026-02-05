НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияПолитика

          Конституционният съд разглежда текста за временно изпълняващ длъжността главен прокурор

          5 февруари 2026 | 14:27 690
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна, с което се поставя въпросът за противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, публикуван в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2025 г. и влязъл в сила на 21 януари тази година.

          - Реклама -
            
            

          Разпоредбата урежда как се определя временно изпълняващ длъжността при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд.

          Спорният текст гласи:

          „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

          В заседанието на Конституционния съд са участвали всички 12 съдии, като определението за допускане на делото е прието с 9 гласа „за“.

          С особено мнение са останали съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

          Предстои Конституционният съд да се произнесе по същество дали текстът съответства на основния закон.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Мария Карагьозова: Трафик на амфетамини, а не секти, стои зад тройното убийство в „Петрухан“

          Екип Евроком -
          Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“
          Икономика

          Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

          Росица Николаева -
          В завода са осигурени нови поръчки и работа за хората
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions