      четвъртък, 05.02.26
          Конституционният съд ще се произнесе за легитимността на Борислав Сарафов

          В заседанието са участвали 12 конституционни съдии, а определението е прието с 9 гласа „За“

          5 февруари 2026 | 16:21 620
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Конституционният съд допусна за разглеждане дело, по искане на Апелативен съд- Варна, за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, в сила от 21 януари 2025 година, който регламентира ролята на временно изпълняващия функциите председател на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Той гласи, че едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца.

          Става въпрос за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чийто мандат изтече на 21 юли 2025 година.

          В заседанието са участвали 12 конституционни съдии, а определението е прието с 9 гласа „За“ и с особеното мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев. Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.

          Искането на Апелативен съд – Варна е за това дали противоречи на Конституцията текстът в Закона за съдебната власт относно предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, определянето на временно изпълняващ функциите и срокът, в който едно и също лице ги изпълнява.

          Също така варненският съд пита Конституционния съд как да тълкува разпоредбата – като такава, която не засяга заварени случаи или последиците ѝ обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на главен прокурор преди влизането ѝ в сила.

          Припоняме, че през октомври 2025 г. Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов няма правомощие да иска възобновяване на дела.

          С това те оставиха без разглеждане негови искания. Последваха критики от прокуратурата и от Камарата на следователите, които определиха решението на касационния съд като опит за дестабилизиране на съдебната власт.

          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет продължава да поддържа тезата си, че законовата норма не се отнася за Сарафов, тъй като той е заварено положение.

