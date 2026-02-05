НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Крими

          Контрабандно злато и сребро за над 50 000 евро задържаха митничари на „Капитан Андреево“

          5 февруари 2026 | 15:34
          Митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха контрабандно злато и сребро на стойност над 50 000 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

          На 3 февруари 2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке със сръбска регистрация, управляван от сръбски гражданин, който представил документи за превоз на цигари по маршрут Сърбия – България – Турция.

          След анализ на риска митническите служители насочили камиона към щателна проверка, включително с рентгенова техника, при която били засечени зони с необичайна плътност.

          При последвалата физическа проверка в шкаф на полуремаркето и на различни места в шофьорската кабина били открити общо 39 полиетиленови пакета с изделия от жълт и бял метал.

          Експертиза установила, че част от пакетите съдържат 128 златни пръстена от 14-каратово злато с общо тегло 192 грама, а останалите – 6206 грама употребявани сребърни изделия проба 925 и 6794 грама сребърни гранули проба 999.

          Общото количество задържано сребро е близо 13 килограма, а стойността на цялата контрабандна стока възлиза на 50 094,98 евро.

          Ценните метали са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

