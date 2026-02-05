НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда

          5 февруари 2026 | 17:58 410
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда.“

          Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Нинова посочи, че според нея спорът за броя на секциите за гласуване в държави извън Европейският съюз не е най-важният и изрази неразбиране защо днес народните представители са се занимавали цял ден с това.

          Бившият депутат защити тезата, че националните богатства и стратегическите за националната сигурност обекти трябва да ас изключителна държавна собственост и да не се раздават на неправителствени организации и на концесии.

          „Обещала съм си вече, когато хода по телевизиите освен да критикувам, също така да давам решения. Ето сега хората имат тройно по-високи цени за ток спрямо декември. Карат ги да ги платят, а пък след това ще правят проверки. Предлагам МС да вземе решение, с което да задължи ЕРП-тата да не взема тези суми от хората, докато не приключат проверките“, обясни още гостенката.

