„Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда.“

Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Нинова посочи, че според нея спорът за броя на секциите за гласуване в държави извън Европейският съюз не е най-важният и изрази неразбиране защо днес народните представители са се занимавали цял ден с това.

Бившият депутат защити тезата, че националните богатства и стратегическите за националната сигурност обекти трябва да ас изключителна държавна собственост и да не се раздават на неправителствени организации и на концесии.