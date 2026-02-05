Красимир Митов: Вътрешният министър да каже защо полиция пречи на протест в частно предприятие

„Вътрешният министър да каже защо полиция пречи на протест в частно предприятие.“

Това каза председателят на Национален синдикат „Защита“, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Красимир Митов припомни, че казусът възниква преди няколко месеца, когато работещите в КЦМ-Пловдив излизат на протест с искане за по-високи заплати. Вместо да бъдат чути от работодателите си, тях ги посреща полиция, която целяла да ги сплаши. До ден днешен не става ясно защо полиция се е появила в частно предприятие. Всичко това е довело до увеличение на възнагражденията едва със седем процента.

„Да пречиш на свободното сдружаване на хората е доста нелепо в страна членка на ЕС, когато полиците ни се бият в гърдите какви сме евроатлантици и колко сме европейци. Истината е, че сме си азиатци“, посочи гостът.

В студиото присъства и адвокат Яничка Методиева, която също изрази възмущението си от това, че българската полиция се е превърнала в частна охранителна фирма на определени лица.