Днес изтича действието на ключовия договор за контрол над ядрените оръжия „Нов СТАРТ“, което поставя света пред несигурно бъдеще без действащи ограничения между двете най-големи ядрени сили – САЩ и Русия. Това бе последното голямо споразумение за разоръжаване между Вашингтон и Москва, които заедно притежават около 90 процента от целия ядрен арсенал на планетата, съобщава Deutsche Welle, позовавайки се на анализ на германската обществена медия АРД.

- Реклама -

До момента не е направено нищо за удължаването на пакта, което поражда сериозни опасения сред международните наблюдатели за началото на нова, неконтролируема надпревара във въоръжаването.

Историческият документ първоначално бе подписан през 2010 г. от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев. Последното му удължаване стана факт през 2021 г. за срок от пет години. Споразумението налагаше строги лимити: до 1550 разгърнати ядрени бойни глави и до 800 ракети носители за всяка от страните. За сравнение, в пика на Студената война светът е бил заложник на общо 70 000 бойни глави.

Опасен вакуум в сигурността

Липсата на действащ механизъм за контрол създава рискова среда, предупреждават експертите. Стивън Пайфър, специалист по сигурността от Станфордския университет, е категоричен пред АРД, че изтичането на договора ще отвори опасен вакуум.

„Ако разширяваш ядрения си арсенал, а другата страна също разширява своя, това няма да повиши сигурността и за двете страни. Напротив, това ще ти струва много пари и ще увеличи ядрената опасност“, заявява той.

Според анализатори, от трите големи ядрени сили никоя вече не изглежда да настоява реално за контрол върху въоръженията, което се отчита като стратегическа грешка. Дори папа Лъв XIV отправи призив към САЩ и Русия да не се отказват от споразумението.

Позициите на Вашингтон и Москва

Още през септември руският президент Владимир Путин напомни за наближаващия краен срок и изрази готовност страната му да спазва ограниченията за още една година, но само при условие, че САЩ предприемат реципрочни действия. Тази седмица Москва повтори предложението си за едногодишно придържане към параметрите на „Нов СТАРТ“, но от Вашингтон не последва реакция.

„Липсата на отговор също е отговор“, коментира ситуацията руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. В Кремъл приемат, че при настоящите обстоятелства страните вече не са обвързани със задължения и са свободни да избират следващите си ходове. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че липсата на договор „създава сериозен дефицит, който едва ли служи на интересите на народите на нашите две страни и всъщност на целия свят“.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира различен подход. В интервю за „Ню Йорк Таймс“ в началото на януари той коментира лаконично ситуацията: „Ако договорът изтича, значи изтича и толкова“. Тръмп допълни уверено: „Просто ще сключим по-добра сделка“. Американската страна наскоро настоя и Китай да бъде включен в бъдещи ядрени споразумения – идея, която Пекин засега отхвърля.

Символичен знак за надвисналата заплаха е и „Часовникът на Страшния съд“ на Бюлетина на ядрените учени. Преди дни стрелките му бяха преместени още по-близо до метафоричната полунощ на глобалната катастрофа, показвайки безпрецедентните 85 секунди до края.