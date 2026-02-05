Кристалина Георгиева: ЕС губи икономическа инерция и се нуждае от дълбоки реформи

Ръководителят на МВФ предупреди, че конкурентоспособността на Европа отслабва и са нужни спешни структурни промени за ускоряване на растежа.

Европейският съюз губи икономическа динамика и трябва спешно да предприеме дълбоки реформи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на форум в Европейската комисия в Брюксел, посветен на бъдещето на европейската икономика.

По думите ѝ ЕС остава богат и иновативен регион, но икономическата му тежест намалява спрямо САЩ и Китай, което постепенно поставя под натиск европейския социален модел.

Сред основните слабости Георгиева посочи изоставащата производителност, по-ниската конкурентоспособност на компаниите и трудностите пред европейските технологични фирми да растат на глобално ниво.

Допълнително напрежение носят и външните рискове – войната в Украйна и търговските напрежения със САЩ, които според изчисления на МВФ могат да струват на ЕС около 0,3% от БВП годишно.

„Изходът е в по-бърз растеж на производителността чрез структурни реформи и реално завършване на единния пазар“, подчерта Георгиева.

Тя обърна внимание, че регулаторните бариери вътре в ЕС остават високи, а фрагментираните финансови пазари и скъпата енергия допълнително отслабват конкурентоспособността на европейските компании.

Сред предложените решения са обща европейска правна рамка за компаниите, по-добра енергийна свързаност, ускоряване на зелените инвестиции и по-ефективно използване на капитала в рамките на съюза.

Според анализ на МВФ премахването на вътрешните бариери в ЕС може да повиши производителността с до 20%, което би върнало икономическата динамика на континента.