      четвъртък, 05.02.26
          Кристалина Георгиева: ЕС губи икономическа инерция и се нуждае от дълбоки реформи

          5 февруари 2026 | 09:37 620
          Кристалина Георгиева
          Ръководителят на МВФ предупреди, че конкурентоспособността на Европа отслабва и са нужни спешни структурни промени за ускоряване на растежа.

          Европейският съюз губи икономическа динамика и трябва спешно да предприеме дълбоки реформи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на форум в Европейската комисия в Брюксел, посветен на бъдещето на европейската икономика.

          По думите ѝ ЕС остава богат и иновативен регион, но икономическата му тежест намалява спрямо САЩ и Китай, което постепенно поставя под натиск европейския социален модел.

          Сред основните слабости Георгиева посочи изоставащата производителност, по-ниската конкурентоспособност на компаниите и трудностите пред европейските технологични фирми да растат на глобално ниво.

          Допълнително напрежение носят и външните рискове – войната в Украйна и търговските напрежения със САЩ, които според изчисления на МВФ могат да струват на ЕС около 0,3% от БВП годишно.

          „Изходът е в по-бърз растеж на производителността чрез структурни реформи и реално завършване на единния пазар“, подчерта Георгиева.

          Тя обърна внимание, че регулаторните бариери вътре в ЕС остават високи, а фрагментираните финансови пазари и скъпата енергия допълнително отслабват конкурентоспособността на европейските компании.

          Сред предложените решения са обща европейска правна рамка за компаниите, по-добра енергийна свързаност, ускоряване на зелените инвестиции и по-ефективно използване на капитала в рамките на съюза.

          Според анализ на МВФ премахването на вътрешните бариери в ЕС може да повиши производителността с до 20%, което би върнало икономическата динамика на континента.

          „Аргументите за съвместни, решителни действия са недвусмислени“, заяви Георгиева, призовавайки Европа да създаде следващата си глобална икономическа история на успеха.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Земетресения в Албания и Гърция бяха усетени в Северна Македония

          Пламена Ганева -
          Два последователни труса разтърсиха югозападната част на страната, без данни за щети.
          Крими

          България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин

          Екип Евроком -
          Постоянният представител на България в ЕС Румен Александров бе категоричен по време на събитието, че доверието е ключов фактор
          Политика

          Спорът за сръбския език предизвика трусове в управлението на Черна гора

          Пламена Ганева -
          Спорът за статута на сръбския език доведе до напускане на управляващата коалиция от Демократичната народна партия, което предизвика политическо напрежение, но без да застраши парламентарното мнозинство на правителството в Черна гора.
