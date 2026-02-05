НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Кристиано Роналдо стана на 41

          Кристиано Роналдо вече остави огромен отпечатък в историята на футбола, но кариерата му продължава и нищо чудно той да напише още златни страници в нея

          5 февруари 2026 | 17:01 160
          Станимир Бакалов
          Кристиано Роналдо навършва 41 години този четвъртък. Четири десетилетия след рождението си във Фуншал, капитанът на националния отбор продължава да пише глави в кариера, която го постави не само сред най-великите футболисти на всички времена, но и като основна фигура в историята на португалския спорт.

          Пътят на Роналдо се преплита с най-новата история на световния футбол. Изграден в Спортинг, той рано заминава за Манчестър Юнайтед, където покорява Европа и печели първата си „Златна топка“. В Реал Мадрид достига почти неповторими измерения, превръщайки се в голмайстор номер едно в историята на клуба, печелейки четири Шампионски лиги и затвърждавайки легендарно съперничество с Меси, което бележи една епоха. Следват престои в Ювентус и завръщане на „Олд Трафорд“, винаги съпроводени от изключителни цифри.

          През кариерата си Кристиано Роналдо е спечелил пет „Златни топки“, отбелязал е 961 официални гола, поставил е последователни рекорди и е оказал решаващо влияние върху националния отбор, увенчано с триумфа на Евро 2016 и две Лиги на нациите, превръщайки се по пътя в играча с най-много голове (143) и най-много мачове (226) в историята на националните отбори.

          През 2023 г. той се премести в Ал-Насър, Саудитска Арабия, във финална фаза на кариерата си, която продължава да предизвиква обичайните граници на дълголетието във футбола на високо ниво. Въпреки многото голове и медийното влияние, португалският нападател все още търси първата си официална титла с клуба от Саудитска Арабия, съчетано с прословутата цел да достигне 1000-ия си официален гол.

          Кристиано Роналдо вече остави огромен отпечатък в историята на футбола, но кариерата му продължава и нищо чудно той да напише още златни страници в нея.

